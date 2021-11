Présent au stade, un homme aperçoit un chaton coincé dans un filet et tente de le ranimer pour lui offrir le plus beau des cadeaux

La visite guidée d’un stade de football américain s’est transformée en opération de sauvetage d’un chaton pour une famille du Missouri. Le jeune félin a non seulement été libéré du filet qui l’emprisonnait et ranimé, mais il a en plus trouvé une famille.

Un chaton coincé dans un filet a été sauvé par des fans qui étaient en visite dans un stade, comme le rapportait FOX4KC ce lundi 29 novembre.

Dustin Weeks, sa sœur Miranda Comins et leur père sont de grands supporters des Chiefs de Kansas City, l’équipe de football américain de leur ville située dans l’Etat du Missouri. Le dimanche 28 novembre, le trio effectuait une visite guidée dans l’Arrowhead Stadium, où évoluent les Chiefs.



Alors que leur petit pèlerinage touchait à sa fin et qu’ils se trouvaient du côté des loges, le père a remarqué 2 chatons qui jouaient sur le terrain. L’un des petits chats s’est ensuite enfui en courant, mais l’autre s’est retrouvé pris au piège dans un filet derrière la zone d’en-but. Ils ont rapidement dévalé les gradins pour lui porter secours.

La jeune chatte en panique s’agitait dans tous les sens, ce qui aggravait sa situation puisqu’elle ne faisait que s’empêtrer davantage dans le filet. Dustin la tenait pendant que sa sœur et son père essayaient de libérer sa tête. Le chaton a fini par perdre connaissance.

Ancien aide-soignant dans l’armée de terre, le jeune homme a effectué une réanimation cardiopulmonaire sur la chatte, qui a ainsi retrouvé ses esprits. Le lendemain, elle se portait à merveille.



Le sauveur de la chatte l’a aussi adoptée

Le chaton a été sauvé, mais il a aussi trouvé une famille ; Dustin l’a, en effet, adopté. Et il n’a pas tardé à lui trouver un nom : Alex. Un choix inspiré par un l’ancien quarterback des Chiefs de Kansas City, Alex Smith, qui avait effectué son retour en compétition après une grave blessure à la jambe.



Tout comme ce dernier, la jeune chatte revient de loin. Dustin aussi d’ailleurs, lui qui avait été renversé par une voiture quelques années auparavant. « Smith [l’ancien joueur des Chiefs] n’avait pas baissé les bras, elle non plus. Et donc, elle est Alex maintenant. Ce n’est pas le souvenir que j’attendais, mais je le prends », conclut-il en souriant et en embrassant tendrement sa nouvelle amie.

