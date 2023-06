Préparer soi-même les repas de son chat ou de son chien : l'importance des compléments alimentaires

La meilleure alimentation pour votre compagnon à 4 pattes ? C’est celle qui est adaptée à son âge, sa taille, son poids, son état de santé et son niveau d’activité physique. Saine ainsi qu’équilibrée, elle permet non seulement de satisfaire son appétit, mais aussi de maintenir sa silhouette et de lui apporter toute l’énergie nécessaire. Par conséquent, concocter de bons petits plats pour son chat ou son chien ne s’improvise pas. Focus sur la préparation des rations ménagères et l’importance des compléments alimentaires Vit’i5 , proposés par le laboratoire vétérinaire Osalia .

Les bienfaits de l'alimentation fraîche et maison

Bien plus que de simples animaux de compagnie, les chats et les chiens sont de véritables membres à part entière de la famille. En tant que propriétaires responsables, il est indispensable de subvenir à l’ensemble de leurs besoins et de leur offrir les meilleures conditions de vie possibles.

Ainsi, il convient de rester attentif au contenu de leur gamelle. N’est-ce pas réconfortant de les voir se lécher les babines après avoir savouré leur repas et de constater qu’ils sont en pleine forme ?

Pour flatter les papilles de leur animal et lui permettre de « vivre comme un coq en pâte », de plus en plus de propriétaires se tournent vers une pratique culinaire qui a le vent en poupe : la ration ménagère. Selon une étude Ipsos, 21 % des possesseurs de chiens cuisinent chaque jour pour nourrir leur boule de poils adorée. Il faut dire que l’alimentation fraîche et maison a de nombreux avantages.

En effet, cette dernière constitue une garantie de transparence : vous connaissez la composition exacte des repas servis. En revêtant votre toque de cordon-bleu, vous êtes certain(e) de la qualité des ingrédients servis.

En optant pour une alimentation fraîche et maison, vous avez la certitude de privilégier les meilleurs ingrédients pour préserver la santé ainsi que le bien-être de votre petit compagnon, tout en lui faisant plaisir. Comme nous autres humains, les animaux ont le droit de se régaler avec des plats sains et savoureux.

À noter que vous pouvez opter pour une alimentation mixte. En effet, vous avez la possibilité de servir à votre animal une moitié de portion en croquettes ou en pâtée avec une moitié de ration ménagère. Vous pouvez également lui donner de l’industriel (croquettes/pâtée) couplé à de la viande/poisson et un complément minéral vitaminé.

© Adobe Stock

L’importance de bien préparer les rations ménagères

C’est tout à votre honneur d’enfiler votre tablier et de mettre la main à la pâte pour combler votre fin gourmet. Toutefois, cette pratique n’est pas sans risque. Une étude menée par l’Université de Californie (États-Unis) a analysé plus de 200 recettes pour chiens provenant de livres de soins pour animaux et de sites Internet. Il a été démontré que 95 % des portions ménagères ont une carence sur au moins un nutriment. 83 % présenteraient même de multiples carences nutritionnelles.

Ces carences nutritionnelles peuvent engendrer de sérieuses maladies chez votre boule de poils. En effet, une mauvaise répartition des nutriments, ainsi qu’un déséquilibre entre les besoins de l’animal et les apports en énergie, risquent d’ouvrir grand la porte à diverses pathologies : anémie, troubles cardiaques, problèmes cutanés…

Afin de ne pas « pédaler dans la semoule » et d’être certain de cuisiner pour votre animal en respectant scrupuleusement ses besoins nutritionnels, nous vous invitons à en discuter avec votre vétérinaire.

© Adobe Stock

Petite piqûre de rappel : les protéines, les glucides (dont les fibres) et les lipides sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme de votre chat ou chien. Il en est de même des vitamines (A, B1, B2, C…) et les minéraux (fer, calcium, cuivre, phosphore…).

Pour résumer, la ration ménagère se prépare de manière méthodique. Avant de sortir les ustensiles et d’allumer les fourneaux, prenez le temps de :

Demander des conseils à votre vétérinaire.

Comprendre et respecter les besoins nutritionnels propres à votre boule de poils.

Sélectionner des ingrédients sains, de qualité et consommables par votre chat ou votre chien.

Vérifier les dates de péremption, doser et laver scrupuleusement tous les aliments qui agrémenteront votre recette.

Les cuire correctement pour préserver les nutriments, vous débarrasser des pathogènes et faciliter la digestion.

Conserver correctement vos rations en les mettant au réfrigérateur.

Toutefois, la ration ménagère composée de viandes, de légumes, de féculents et d'huile a quand même des carences pour 40 à 50 % des vitamines, des oligo-éléments et des minéraux. Raison pour laquelle un complément minéral et vitaminé est indispensable.

Vit'i5 : l’intérêt du complément alimentaire pour éviter les carences

Tout propriétaire responsable doit veiller à la santé et au bien-être de son animal de compagnie. Par conséquent, il est indispensable d’intégrer un complément minéral et vitaminé (CMV) dans votre plat « fait maison ». En l’absence de CMV, vous prenez le risque d'apporter une alimentation déséquilibrée à votre compagnon, ce qui aura des conséquences sur sa santé.

Le laboratoire vétérinaire Osalia propose la gamme Vit’i5, formulée par le Dr Géraldine Blanchard, spécialiste européenne en nutrition clinique vétérinaire. Elle vise à équilibrer les rations ménagères ou mixtes des chats, des chiens, mais aussi des furets, quels que soient leur âge et leur étape de vie. Ce complément alimentaire fournit les minéraux, les vitamines et les oligo-éléments manquants à l’alimentation préparée à domicile.

Vit’i5 permet d’apporter 40 à 50 % des besoins nutritionnels fondamentaux de nos compagnons à 4 pattes non couverts par les autres ingrédients de la ration. Information en plus et non des moindres : il est dénué de conservateurs, de colorants, d'arômes ajoutés, de protéines animales, de sel et de sucre. Vit’i5 peut donc être utilisé même chez les individus diabétiques ou allergiques.

Le produit est disponible en boîte de 250 ou 600 g, ainsi qu’en éco-recharge de 600 g. Prix publics constatés : à partir de 23 €.