Pourtant excité de se rendre à un événement d’adoption, ce chien a été ignoré toute la journée et espère une nouvelle vie (vidéo)

Depuis qu’elle a été sauvée par une association, Princessa a du mal à intéresser les adoptants. Et même lorsque les grands moyens sont déployés pour la mettre en avant, cela ne suffit pas. Ses sauveteurs implorent le public de lui laisser sa chance, car elle la mérite au même titre que les autres chiens.

Princessa a rejoint le refuge Linus & Friends, basé à New York (États-Unis), avec l’espoir de recommencer sa vie. Des erreurs lorsqu’elle était chiot l’ont conduite tout droit au chenil, mais ses sauveteurs estiment qu’elle mérite une seconde chance. Malheureusement, les adoptants ne le voient pas de la même manière et l’ignorent constamment.

La femelle croisée Shiba Inu de 9 mois a posé les pattes au chenil après un incident décisif. Lorsqu’elle était un chiot, elle a mordu ses proches et sautait constamment dans tous les sens, rapportait le Daily Mail. Un comportement inacceptable pour ses anciens maîtres, qui ont préféré l’abandonner.

Linus & Friends / Facebook

Une chienne mise de côté

Quand les bienfaiteurs l’ont rencontrée et qu’ils ont appris son histoire, ils ont trouvé son abandon injuste. Ils ont jugé qu’elle n’était qu’un chiot à l’époque et que sa façon d’agir pouvait être corrigée par l’éducation. Cependant, la décision de ses maîtres était déjà prise et le canidé a intégré son box pour une durée indéterminée.

Finalement, les jours sont passés, puis les semaines sans que quiconque s’intéresse à elle. La pauvre n’a même pas reçu une seule candidature depuis son arrivée au refuge : « Les gens disent toujours qu'elle est mignonne, mais ne veulent jamais la ramener chez eux » témoignait un porte-parole de l’association.

Linus & Friends / Facebook

Une vidéo déchirante

Pour appuyer ses paroles, le refuge a posté un clip vidéo dans lequel on voit Princessa totalement délaissée par les adoptants. Elle participe à un événement organisé par ses sauveteurs pour favoriser les adoptions, mais tout le monde lui passe devant sans parfois même lui jeter un regard. La chienne semble pourtant ravie d’être là, pleine d’espoir.

Postée sur TikTok, la vidéo comptabilise à ce jour des milliers de vues. De nombreux internautes ont été peinés pour la chienne et lui ont souhaité de trouver le bonheur : « Pourquoi l'homme est-il si égoïste de nos jours ? Ouvrez vos cœurs à l'amour et à l'attention envers les animaux » écrivait une femme attristée par l’indifférence des passants.

Espérons que ce clip bouleversant devienne un tremplin pour Princessa et qu’il lui permette enfin de se faire remarquer.