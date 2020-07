Perdus plusieurs mois en mer avec deux chiots, ils survivent en partageant leurs rations de nourriture

© US Navy

Un bateau à bord duquel se trouvaient 2 femmes et autant de chiens était à la dérive depuis presque 100 jours, quand les secours sont enfin arrivés.

Cette mésaventure a eu lieu en 2017, au beau milieu du Pacifique. En mai de cette année-là, 2 Américaines, Jennifer Appel et Tasha Fuiaba, avaient quitté l’île d’Hawaï à bord de leur bateau en compagnie de leurs chiens Zeus et Valentine. Le quatuor devait effectuer un périple de 4400 km jusqu’à Tahiti, mais le voyage a mal tourné, rapporte The Dodo.

Quelques jours après avoir levé l’ancre, une violente tempête a eu raison du moteur. Il leur restait encore les voiles pour poursuivre leur avancée, mais le mât principal a fini par lâcher à son tour. Appel et Fuiaba n’avaient plus aucun moyen de propulsion et étaient désormais à la merci des courants océaniques.

Les 98 jours suivants, elles n’ont eu de cesse d’émettre des appels de détresse qui sont restés sans réponse. Finalement, au 99e jour, leur embarcation a été localisée par un bateau de pêche taïwanais, qui a transmis leur position à un bâtiment de la marine de guerre américaine, l’USS Ashland, qui patrouillait dans le secteur. Très vite, ce dernier a envoyé un équipage de secours pour récupérer les 2 femmes et leurs 2 chiens, qui étaient enfin hors de danger.

Comment avaient-ils fait pour tenir autant de temps ? Grâce notamment au système de filtrage de l’eau dont est équipé leur bateau, ainsi qu’à l’important stock de nourriture qu’Appel et Fuiaba avaient emporté. Elles en avaient suffisamment pour 6 mois, mais au moment de leur sauvetage, les réserves étaient épuisées à 90 %. La raison à cela, c’est qu’il n’y avait plus d’aliments pour chiens depuis un bon moment et que les 2 femmes avaient partagé leur nourriture avec leurs compagnons à 4 pattes. Il était hors de question pour elles de ne pas assurer la survie des quadrupèdes.

Ainsi, tous ont réussi à traverser cette terrible épreuve à force de détermination, de sacrifices et de solidarité.

Jennifer Appel a tenu à exprimer sa reconnaissance envers les marins de l’USS Ashland : « Ils nous ont sauvé la vie. […] La fierté que nous avons ressentie et les sourires que nous avons eus en voyant la marine américaine à l’horizon étaient à la mesure de notre soulagement. »