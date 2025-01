Peine de prison et longue interdiction de détenir des animaux pour un homme ayant affamé sa chienne sauvée in extremis par une association

Enfermée dans une cage, affamée et déshydratée, Nova n’a dû sa survie qu’au signalement d’un voisin, puis l’intervention d’une association et de la police. 9 mois après, le propriétaire de cette chienne a répondu de ses actes devant la justice.

Simon Lucas, 39 ans, a comparu le 16 décembre 2024 devant le tribunal de Newton Abbot, dans le Devon (sud-ouest de l’Angleterre), pour avoir des faits de maltraitance sur sa chienne, rapportait Radio Exe.

Cette dernière, qui répond au nom de Nova et est âgée de 2 ans, avait été découverte enfermée dans une cage et dans un état de maigreur extrême en mars 2024. Un signalement avait amené la RSPCA et la police à intervenir dans l’appartement de Paignton que Simon Lucas venait de quitter pour déménager à Cullompton, une cinquantaine de kilomètres plus loin.



RSPCA

Il avait donc laissé Nova sur place, encagée, sans nourriture ni eau depuis au moins 48 heures. Il la négligeait néanmoins depuis bien plus longtemps, d’après les examens vétérinaires réalisés sur elle.

Les rapports des médecins présentés au tribunal indiquaient, en effet, qu’elle souffrait de malnutrition sévère et de cachexie. La chienne avait ainsi perdu une grande partie de ses masses musculaire et graisseuse.

Nova avait dû être mise sous perfusion à la clinique vétérinaire de Torquay, car elle était également déshydratée.

« Tout propriétaire raisonnable aurait reconnu la détérioration de l’état de santé de Nova au cours de cette période et il aurait été de sa responsabilité de rechercher les soins et conseils vétérinaires appropriés », soulignait l’un des vétérinaires.

Une nouvelle vie pour Nova chez l’un de ses soignants

Simon Lucas a finalement été condamné à 16 mois de prison, dont 12 avec sursis. Il devra également s’acquitter de 2179,63 livres sterling (2600 euros environ) de frais de justice. En outre, le tribunal a prononcé une interdiction de détenir des animaux pendant 20 ans à son égard.

Quant à Nova, elle s’en est bien remise depuis. Elle a repris du poids et de la masse musculaire. Mieux encore ; la chienne a rejoint un nouveau foyer aimant.

« Cette chienne était affamée et je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer si elle avait été laissée plus longtemps sans surveillance, a déclaré Jim Farr, enquêteur à la RSPCA, à l’issue du procès. Le prévenu avait déjà été informé des dangers qu'il y avait à laisser sa chienne sans surveillance. Heureusement, Nova s'est bien rétablie et elle a été adoptée par un membre du personnel du cabinet vétérinaire de Devon où elle avait été emmenée. »