Nouveau départ pour 11 chiens et un lapin retirés à une personne accusée de maltraitances

Signalé par un témoin après s’en être pris violemment à son chien, un Eurélien de 33 ans est également soupçonné de tenir un élevage canin clandestin. Une dizaine d’animaux lui ont été retirés, et il devra bientôt en répondre devant la justice.

11 chiens et un lapin ont été sauvés de ce qui semble être un élevage illégal à Epernon en Eure-et-Loir, rapportait L’Echo Républicain.

Ils ont été retirés à leur maître par les autorités le mercredi 15 juin dernier. 3 jours plus tôt, un témoin avait vu le prévenu, un homme de 33 ans qui avait déjà eu affaire à la justice, asséner plusieurs coups à son chien.

Prévenus, les gendarmes de la brigade de Hanches s’étaient présentés à son domicile, où ils avaient assisté à leur tour à des actes de violence perpétrés contre le même canidé. Les militaires avaient ouvert une enquête, ce qui avait débouché sur une perquisition et l’interpellation de l’individu.

Lors de l’opération, ils étaient accompagnés de représentants de la SPA et de la DDETSPP (direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations).

Les intervenants ont constaté l’insalubrité des lieux, avec notamment des déjections un peu partout dans la propriété, ainsi que le triste état des animaux eux-mêmes. 11 chiens, dont des American Staffordshire Terriers et des American Bullies, souffraient de blessures diverses. Un lapin y a aussi été découvert et évacué, comme l’ont été les canidés, pour être pris en charge par la SPA.



Photo d'illustration

Les chiens placés, leur maître poursuivi

Ils sont d’ailleurs toujours au refuge de l’association où ils reçoivent soins et attention, en attendant de pouvoir statuer sur leur avenir.

A lire aussi : L'hommage émouvant d'une chienne à son frère de cœur enterré dans le jardin de ses grands-parents

Le procès du trentenaire pour sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique s’ouvrira le 9 novembre au tribunal judiciaire de Chartres. L’Echo Républicain précise qu’il est également accusé d’« ouverture non autorisée d’établissement détenant des animaux d’espèces non domestiques pour l’élevage et la vente », entre autres.