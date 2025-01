Les policiers découvrent que la propriétaire d’un chien maltraité est en réalité une adolescente de 14 ans

Le témoignage d’un voisin a permis le sauvetage d’un chien victime de maltraitance dans une maison. Grâce à l’individu resté anonyme, l’animal a pu être placé en sécurité et confié à une personne responsable, ce qui n’était pas le cas auparavant. En effet, selon les informations relayées par The Yucatan Times, sa propriétaire n’était âgée que de 14 ans.

Ce triste récit s’est déroulé à Dzoyolá, municipalité de Yucatán au sud-est du Mexique. Le voisin d’un couple de personnes âgées s’est inquiété pour le chien de ces derniers. Il a compris que ses conditions de vie étaient loin d’être idéales, bien au contraire, et a décidé d’en informer la police.

Une triste rencontre

Malheureusement, l’individu disait vrai, car un chiot mal en point se trouvait bel et bien sur place. Le petit animal au pelage blanc était âgé de 2 mois. Il était squelettique et n’avait vraisemblablement jamais reçu les soins de santé dont il avait besoin. Il était évident que le chien vivait dans un mauvais environnement et il fallait l’en sortir au plus vite.

Les policiers ont négocié sa saisie avec le couple propriétaire de la maison. Il s’agissait de 2 personnes âgées qui vivaient effectivement sur place, mais qui n’étaient pas les maîtres du canidé. Selon leur témoignage, ce dernier appartenait à leur petite-fille âgée de 14 ans. Laquelle était donc très jeune et ne mesurait certainement pas la responsabilité de s’occuper d’un animal.

Le couple a accepté de remettre le chien aux forces de l’ordre. La boule de poils a été confiée à Kelly González, membre de l’association Esperanza Animal MID, qui s’est chargée de le réhabiliter pour lui trouver une maison aimante par la suite. Le rescapé a encore toute la vie devant lui pour se reconstruire et reprendre confiance en lui auprès d’humains bienveillants.