Les gendarmes interviennent pour un vol et sauvent 42 chiens et chats détenus dans des conditions déplorables

Photo d'illustration

En intervenant dans le cadre d’une enquête sur un vol de chien, les gendarmes ornais ont découvert une quarantaine d’animaux qui étaient détenues dans de mauvaises conditions. La propriétaire des lieux souffrirait de troubles psychologiques et a déjà été condamnée à plusieurs reprises.

Plusieurs associations de protection animale ont dû être sollicitées pour prendre en charge 42 chiens et chats sauvés à à Juvigny Val d'Andaine (61), comme le rapporte Le Publicateur Libre. Il s’agit des SPA de Verson et de Pervenchères, du refuge Balou, d’Un Espoir pour les sans Voix et de L’Arche Ornaise en l’occurrence.

Ces animaux ont été secourus par les gendarmes de la brigade de Domfront en Poiraie ce mardi (5 janvier) dans une maison de la commune normande. Initialement, les militaires s’étaient rendus au domicile en question après avoir été alertés au sujet d’un chien volé. D’ailleurs, ce dernier a été retrouvé et rendu à sa famille après leur intervention.

Des conditions de vie non conformes

Ses congénères et les chats qui vivaient en cet endroit étaient détenus « dans des conditions non conformes », d’après le commandant Gilles Couëtoux du Tertre. Le chef de la compagnie de gendarmerie de Domfront précise toutefois que ces canidés et félins « n’ont pas subi de sévices ».

Certains parmi les chiens étaient enfermés dans des cages et des caisses de transport. Ils sont de différentes races et de tailles diverses. Tous les animaux ont été examinés par les services vétérinaires qui se trouvaient également sur place. Ces derniers travaillent de concert avec les associations citées plus haut pour « retrouver à qui appartiennent les chiens, et les restituer à leurs propriétaires », indique le commandant Couëtoux du Tertre. La plupart sont, en effet, porteurs de puces d’identification.

La détentrice, une personne sujette à des troubles psychologiques et déjà condamnée

La dame qui les détenait serait atteinte du syndrome de Noé, un trouble mental consistant à accumuler les animaux de compagnie chez soi. Pour le moment, les enquêteurs n’ont aucune preuve qu’elle ait elle-même volé ces animaux. Il se peut qu’elle les ait simplement trouvés et recueillis. Les gendarmes n’écartent aucune piste.

Ce qui est certain, en revanche, c’est que l’intéressée avait déjà fait l’objet de condamnations. La première en 2011 et la seconde 2 ans plus tard. De plus, il lui est interdit de détenir des animaux à vie.