Les autorités à la rescousse d'un chien tombé d'une falaise de 12 mètres

© RSPCA

S’étant perdue après une fugue, une chienne Staffordshire Bull Terrier a fait une grosse chute et s’est retrouvée coincée au bord d’un cours d’eau. Une bénévole de la RSPCA et des pompiers se sont portés à son secours.

En Angleterre, une chienne tombée d’une falaise de 12 mètres a été secourue grâce à l’intervention rapide d’une association et des pompiers, comme le rapportait BuryTimes le mercredi 16 juin.

L’incident avec eu lieu l’avant-veille. Le lundi 14 juin à la mi-journée, un homme se promenait en compagnie de son Labrador Retriever près de Harvard Road à Bury, à une dizaine de kilomètres au nord de Manchester.

Ils se sont alors retrouvés face à une femelle Staffordshire Bull Terrier, qui a pris peur et s’est enfuie en courant. Le propriétaire du Labrador Retriever l’a vue s’éloigner à toute vitesse, puis tomber pour finir sa chute en bordure de la rivière en contrebas. La chienne s’est retrouvée piégée au milieu des ronces et dans l’impossibilité de s’échapper ; elle était coincée au bord du cours d’eau, à un peu plus d’un mètre au-dessus de ce dernier.

Ne pouvant lui venir en aide, l’homme a appelé la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) locale, qui a envoyé la bénévole Angela Paxton-Taylor sur les lieux. Celle-ci a eu du mal à localiser l’animal, le terrain était particulièrement difficile d’accès. Elle s’est ensuite rendu compte qu’elle ne pouvait pas faire grand-chose non plus sans l’équipement adéquat.

Angela Paxton-Taylor a décidé de contacter les pompiers locaux, qui l’ont rapidement rejointe. L’un d’eux est descendu en rappel, mais ne pouvait pas atteindre la position de la chienne. Ses collègues de sauvetage aquatique ont pris le relais à bord d’un bateau. Ils ont finalement réussi à l’attirer vers eux et la faire monter à bord, avant de la confier à la bénévole.

RSPCA

La chienne identifiée grâce à sa puce

D’abord nerveuse et sur ses gardes, la Staffie s’est peu à peu détendue en comprenant que les secouristes et Angela Paxton-Taylor étaient là pour l’aider. L’inspectrice de la RSPCA l’a examinée, constatant qu’elle était indemne, puis l’a passée au lecteur de puce d’identification qui en a détecté une.

RSPCA

Ce qui a permis de connaître le nom et l’âge de la chienne ; elle s’appelle Stella et a 6 ans. En revanche, les informations concernant son propriétaire n’étaient pas à jour. L’association a dû faire sa petite enquête pour obtenir ses coordonnées et le contacter. Le maître est venu récupérer Stella le soir-même, expliquant qu’elle s’était échappée de la maison.