Le sauvetage des animaux maltraités, on en parle ce soir dans "La Touche Animale"

Le 13 e numéro de La Touche Animale sera consacré au sauvetage des animaux. Yoann Latouche donnera la parole à Anne-Claire Chauvancy, dont le parcours et la détermination illustrent à merveille le combat que mènent les femmes et les hommes ayant fait de la protection animale un objectif de vie.

Négligence, sévices, abandon… La maltraitance sous ses différentes formes fait encore de trop nombreuses victimes animales. Pour lutter contre ce fléau et sauver de précieuses vies, des associations travaillent nuit et jour aussi bien sur le terrain que dans les médias et les tribunaux. Leur but : sensibiliser le public, secourir les animaux en souffrance et leur offrir un nouveau départ, faire en sorte que leurs bourreaux soient sanctionnés.

La mission de ces organisations est des plus ardues, et leurs équipes se battent au quotidien pour cette noble cause malgré les difficultés rencontrées. Le sauvetage des animaux maltraités, c’est le sujet du nouvel épisode de « La Touche Animale », animé par Yoann Latouche. L’expert animalier vous donne rendez-vous ce soir à 19h, en direct sur l’application Brut.. Vous pourrez également regarder ce 13e numéro du show en replay sur Woopets.

Après le très instructif débat autour des méthodes d’éducation canine de la semaine dernière, place donc à celles et ceux qui portent secours aux animaux en détresse. Comment le sauvetage de ces victimes se déroule-t-il ? Comment doit-on procéder pour signaler des actes de maltraitance lorsqu’on en est témoin ? De quelle manière est-il possible de soutenir les associations ? Yoann Latouche en parle ce soir avec son invitée Anne-Claire Chauvancy, présidente d’Action Protection Animale.

Le sauvetage animalier vu par une militante

Anne-Claire Chauvancy a véritablement la protection des animaux dans le sang. Elle a toujours été sensible à la souffrance animale et révoltée par ce que nos amis chiens, chats et autres merveilleux êtres peuvent subir comme injustices et cruauté.

Après avoir été responsable Protection Animale au sein de la Fondation Assistance aux Animaux, elle a créé, avec une équipe de passionnés, l’association Action Protection Animale en juillet 2020.

Chez Woopets, nous avons relayé bon nombre de sauvetages extrêmement complexes réalisés par APA, dont celui d’Owen. Le récit de ce Berger Belge Malinois sévèrement blessé à la mâchoire et qui a pu retrouver une vie normale est particulièrement poignant et porteur d’espoir.

Il est la preuve vivante que, en matière de protection animale, chaque combat compte et peut transformer une situation désespérée en victoire sur la maltraitance.

Le nouveau numéro de La Touche Animale est à voir ce soir, mardi 22 novembre, à 19h sur l’application Brut. Il sera également disponible en rediffusion sur Woopets.