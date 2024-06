Le parcours du combattant d'une chienne sauvée d'une blessure dans un cimetière qui retrouve l'espoir

DeeDee, une femelle Springer Anglais, était sur le point d’abandonner quand les sauveteurs de York, Harrogate et district (Royaume-Uni) affiliés à la RSPCA l’ont découverte. La chienne de 3 ans avait trouvé refuge dans un cimetière de Hull et avait perdu toute force de se battre. Les sauveteurs ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l’aider.

Selon la BBC, la boule de poils aurait été retrouvée complètement avachie derrière les portes d’entrée du cimetière. Elle pouvait simplement bouger sa tête, comme si son corps tout entier ne répondait plus. Sa situation était extrêmement préoccupante.

© RSPCA

Une urgence vitale

Les inquiétudes des sauveteurs présents sur les lieux se sont accentuées lorsqu’ils ont remarqué une blessure grave au niveau de sa patte droite. La plaie béante se trouvait sur la partie supérieure de son membre et s’était malheureusement infectée, ce qui mettait la vie de l’animal en danger.

Selon les sauveteurs, la blessure pourrait correspondre à une morsure d’un autre chien. Le comportement de la chienne ainsi que d’autres indices ont aussi laissé penser aux bienfaiteurs qu’elle avait été battue avant de se faire abandonner. Quoi qu'il en soit, son cas était critique et il était urgent de la faire soigner.

© RSPCA

L’espoir d’une nouvelle vie

DeeDee a été emmenée au refuge et est passée entre les mains des vétérinaires. Lesquels ont été réactifs, limitant ainsi la propagation de l’infection dans son organisme. Selon l’association, la rescapée a fait de « merveilleux progrès » depuis son arrivée. Elle est en bonne voie de guérison et a d’ailleurs été jugée prête à rejoindre sa famille pour la vie. Elle attend donc que quelqu’un vienne lui offrir une seconde chance. Les jours sombres et malheureux sont désormais loin derrière elle.