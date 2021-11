Le geste inattendu de ce Beagle a permis de sauver la vie d'une octogénaire coincée dans sa salle de bains

À Silver Spring, dans le Maryland (États-Unis), Milo est devenu le héros d'une dame âgée. Cette dernière a glissé dans sa salle de bains et s'est retrouvée piégée à l'intérieur.

Milo est un chien plein d'énergie et très sociable. Le Beagle, âgé de 2 ans, a été adopté en 2020 par Makayla Swift.

Un beau matin de novembre, alors que sa propriétaire devait faire du shopping avec une amie pour dénicher une robe de mariée, un événement inattendu s'est produit. « Nous étions en retard », a déclaré la jeune femme de 20 ans. En ouvrant la porte d'entrée, Milo est parti en courant. Makayla n'a pas réussi à l'attraper.

Le chien s'est précipité jusqu'à la demeure d'en face et a gratté à la porte d'entrée. « Je me suis dit : "Pourquoi essaye-t-il de s'introduire dans cette maison ?" », a indiqué la protagoniste au Washington Post. Lorsqu'elle a tenté d'entraîner Milo avec elle, la jeune femme et son amie ont entendu un son émanant d'une fenêtre ouverte à l'étage. C'était une voix, celle de Sherry Starr, qui appelait à l'aide.

La dame était blessée

Remontons le temps de quelques heures. Sherry Starr, 85 ans, s'est levée de son lit, certaine d'avoir entendu la sonnette de la porte d'entrée. Ce phénomène l'a inquiétée, puisqu'il n'était pas plus tard que 4 heures du matin. L'octogénaire s'est introduite dans la salle de bains et a ouvert la fenêtre pour regarder à l'extérieur. Personne.

Sherry se retourne alors... puis est victime d'un accident. « Tout d'un coup, j'ai glissé entre les toilettes et la baignoire », a-t-elle déclaré. Impossible de se relever. Sherry s'est cogné la tête et a ressenti de la peur. « J'ai pensé : je vais juste mourir ici », a-t-elle confié. Mais Milo a empêché qu'un tel drame ne se produise.

La voix de Mme Starr était très faible. « Il fallait être juste à la porte d'entrée pour l'entendre crier à l'aide », a expliqué Makayla. Il semblerait que son chien, doté d'une ouïe extrêmement fine, l'ait entendue...

Sa mère adoptive a contacté les pompiers, qui sont rapidement arrivés sur les lieux et ont porté secours à la blessée. « Ce chien est une bénédiction », a-t-elle affirmé.

