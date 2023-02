La vidéo de ce Dobermann emmitouflé dans sa couverture tordra le cou à tous les clichés entourant la race

Les Dobermanns ont longtemps souffert de leur réputation de chiens soi-disant agressifs ou incontrôlables, alors que leurs propriétaires et les spécialistes de la race savant à quel point ces allégations sont fausses.

Correctement éduqué et socialisé, le Dobermann Pinscher est un compagnon des plus agréables, loyal, protecteur et affectueux envers tout les membres de sa famille.

Dash en est un et cette vidéo de lui, partagée sur TikTok et relayée par PetHelpful, est la plus adorable des preuves de ce qui a été rappelé plus haut.

On y voit le majestueux quadrupède confortablement couché et enveloppé dans sa couverture préférée, de couleur verte et en forme de dinosaure. Dash ne peut pas s’en passer et il y trouve à la fois chaleur et réconfort quand il a besoin de se reposer et de se détendre. Même lorsqu’il n’en est pas totalement recouvert, il s’arrange pour l’avoir au moins sur la tête.

Arborant son beau pelage marron et feu, il partage la vedette du compte TikTok « @dashandthor » avec Thor, un croisé Labrador Retriever à la robe sable et de 2 ans son cadet. Plus de 10 mille abonnés suivent leurs aventures et facéties.

Des millions de vues sur TikTok

Postée le 19 janvier 2022 sur le réseau social, la vidéo de Dash le Dobermann et sa couverture dinosaure est rapidement devenue virale, amassant 4,7 millions de vues à ce jour.



A le voir ainsi emmitouflé dans son grand doudou, on ne peut que se dire que les clichés dont les Dobermanns font l’objet sont totalement infondés. Tout comme d’ailleurs ceux qui entourent les Pitbulls, American Staffordshire Terriers et autres Rottweilers, qui font les frais des agissements de certains propriétaires irresponsables.

Comme on le dit souvent, il n’y a pas de mauvais chiens, mais il y a plutôt de mauvais maîtres.