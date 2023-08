La résignation s'empare du propriétaire d'un chat sénior disparu jusqu'à cet appel d'une "dame adorable"

Quand Curio s’est volatilisé, son maître a vraiment pensé qu’il ne le reverrait plus jamais. Il avait tout tenté pour le retrouver et le ramener à la maison, mais rien ne semblait le mettre sur la bonne voie. Au moment où il commençait à faire le deuil de son ami félin, un post sur les réseaux sociaux lui a redonné de l’espoir.

Un chat disparu a été retrouvé par son propriétaire au bout de 2 semaines grâce à une dame bienveillante et à la publication de cette dernière, rapportait The Canberra Times.

Jake McMaster habite Goulburn en Nouvelle-Galles du Sud, dans le sud-est de l’Australie. Son meilleur ami répond au nom de Curio. Il l’avait adopté alors qu’il n’était encore qu’un tout petit chaton secouru et confié à une famille d’accueil avec ses frères et sœurs.

Curio était le plus curieux de la portée. C’est d’ailleurs pour cela qu’on l’avait appelé ainsi. Lui et Jake McMaster ont toujours été très attachés l’un à l’autre.

Le quadrupède à la robe noir et blanc avait l’habitude de s’aventurer dehors, mais cette fois-là, son absence s’éternisait. Son maître s’inquiétait de plus en plus à mesure que les heures, puis les jours passaient.

Pourquoi Jake McMaster était-il si préoccupé ? Car à ce moment-là, les températures étaient nettement en dessous de zéro, et le vieux chat de 16 ans avait peut de chances de survivre seul dans ces conditions.



L’homme a sillonné le quartier et la ville. Il a fait du porte-à-porte et posté des photos de Curio sur les réseaux sociaux. Malgré ses efforts, il n’y a pas eu de piste ou de témoignage crédible.

« Je conçois que nous devions tous dire adieu à nos animaux de compagnie bien-aimés à un moment donné, confie-t-il, mais l'inconnu me dévorait depuis près de 2 semaines et je me préparais à dire officiellement au revoir ».

C’est alors qu’une « dame adorable » a partagé sur les réseaux sociaux la photo d’un chat ressemblant à Curio, expliquant qu’elle nourrissait ce félin visiblement perdu depuis plusieurs jours. Un « miracle » pour Jake McMaster qui a tout de suite reconnu son compagnon.

« Il était là, caché derrière les buissons »

Il a appelé la personne, qui lui a fourni son adresse, et s’est aussitôt rendu sur place. Curio « était là, caché derrière les buissons, relate son propriétaire. Inutile de dire que je l'ai pris dans mes bras pour un gros câlin, que je l'ai mis dans la voiture et que je suis immédiatement retourné dans notre maison chaleureuse pour lui servir un copieux repas. »

Jake McMaster a eu besoin de temps pour se remettre de ses émotions. « Mon garçon était à la maison, je ressentais quand même encore le deuil », dit-il. Ce n’est qu’en percevant les doux ronronnements de Curio pendant qu’il était plongé dans un livre qu’il a finalement réalisé que le cauchemar était bel et bien terminé.