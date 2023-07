La joie contagieuse d'un chien apprenant que sa mamie vient lui rendre visite (vidéo)

Quincy aime toute sa famille, mais ce chien manifeste un attachement particulier envers sa « grand-mère » dont il attend les visites avec impatience. Lorsqu’il la voit arriver, il lui est impossible de cacher son allégresse. Une vidéo où on le voit accueillir son humaine préférée de la plus joyeuse des manières est devenue virale en très peu de temps.

Les enfants adorent leurs grands-parents, notamment car ces derniers ont toujours de belles et passionnantes histoires à leur raconter et parce qu’ils les gâtent. De plus, avec Papi ou Mamie, il y a toujours moyen de contourner les règles et les interdictions fixées par les parents. Ce ne sont là que quelques-unes de raisons qui font que leurs visites sont toujours des moments véritablement spéciaux et très attendues.

On retrouve parfois ce genre de relation entre les chiens et les parents de leurs maîtres, qui sont leurs grands-parents en quelque sorte.

Quincy est de ceux-là. Cet adorable canidé apparaît dans une vidéo touchante postée par son maître sur son compte TikTok « @mandertok ». Mise en ligne le 11 juillet, la séquence en question cumule les vues par centaines de milliers et est relayée par Parade Pets.

Les images montrent la réaction de Quincy lorsqu’il se rend compte que la mère de son propriétaire vient lui rendre visite.



@mandertok / TikTok

« Mamie est là »

Le chien est d’abord tranquillement couché sur le tapis, puis ses oreilles se dressent et il se lève. « Mamie est là », lui annonce son maître. Il n’en faut pas plus à Quincy pour qu’il devienne totalement survolté.

Il court vers la porte en remuant la queue, aboie joyeusement et fait le loup. Un hurlement qu’il n’émet que lorsqu’il est en présence d’une personne qu’il considère comme membre de sa famille, précise la légende accompagnant la vidéo.

Le brave et affectueux toutou ne peut contenir sa joie quand sa mamie adorée entre et s’installe. Cet accueil festif et chaleureux, Quincy le lui réserve à chacune de ses visites, et la scène est un véritable concentré de bonheur pour tous ceux qui la découvrent.

Voici la vidéo :

