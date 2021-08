La fin de l’angoisse pour la famille d’un chien volé en plein jour, dont l’enlèvement a été filmé

Dans le Sud de l’Angleterre, un chien a été littéralement arraché des bras d’un jeune garçon avant d’être emmené en voiture. Une forte mobilisation s’en est suivie sur les réseaux sociaux. L’animal a été retrouvé sain et sauf.

Un chien a retrouvé sa famille le lendemain de son enlèvement, filmé par une caméra de surveillance. Il avait été volé en plein jour dans la rue, alors que son jeune maître le promenait, rapportait la BBC ce mercredi 4 août.

BBC

Les faits s’étaient déroulés la veille, durant l’après-midi, à Horndean dans le comté du Hampshire. Sam Brotherton, 13 ans, était en balade avec Melchy, un Border Terrier, quand une voiture s’est arrêtée à leur niveau.

Le passager en est descendu et s’est approché du duo d’amis. L’homme a demandé à Sam de lui donner le nom de son chien, puis a soudainement agrippé ce dernier en poussant le garçon. Après s’être emparé du quadrupède, l’individu est remonté dans le véhicule, qui est reparti sur les chapeaux de roues.

« C’était terrifiant. Je pensais que c’était un cauchemar »

Sous le choc, Sam est rentré chez lui en courant, sans son fidèle compagnon qu’il considère comme son « petit frère », pour alerter ses parents. Ces derniers en ont informé la police et la vidéo montrant le vol a été largement relayée sur les réseaux sociaux, donnant lieu à une importante mobilisation.

« C’était terrifiant. Je pensais que c’était un cauchemar et je voulais juste me réveiller », confiait Sam. Quant à ses parents, ils n’ont pas pu trouver le sommeil ce soir-là. Heureusement, ce mauvais rêve a pris fin le lendemain.

Le chien a, en effet, été retrouvé dans un parc non loin de là. Melchy se portait bien. « C'était le plus grand soulagement de ma vie », indique Sam, qui pensait ne plus le revoir.

A lire aussi : L’émouvant hommage à Sallie, une chienne héroïque qui a accompagné des soldats 150 ans plus tôt

BBC

Quant à sa mère Donna Brotherton, elle a tenu à « remercier tout le monde pour leur soutien ». Elle est reconnaissante envers ces gens qui « se sont mobilisés si rapidement et avec enthousiasme pour [les] aider ».

La police locale a ouvert une enquête et lancé un appel à témoins.