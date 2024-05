L’insolence hilarante d’un chien qui vient de se faire virer de sa pension canine (vidéo)

Eggnog a fait forte impression dans sa garderie pour son premier jour. En quelques minutes, elle est parvenue à se mettre à dos chiens et propriétaires du chenil. Pire encore, elle n’a éprouvé aucun remords sur le chemin du retour.

Eggnog, une femelle Bouledogue Anglais quelque peu effrontée, ne remettra pas les pattes de si tôt dans sa pension canine, car elle en a été bannie. Elle n’est pas parvenue à rester en place au milieu de ses congénères et sa propriétaire Jennifer a dû venir le chercher quelques heures après l’avoir déposée.

Cette dernière, originaire de New York (États-Unis), a partagé ce récit cocasse sur son compte TikTok. Celui-ci met à l’honneur sa boule de poils adorée, qui a déjà séduit 2,1 millions d’abonnés sur la plateforme sociale.

@eggnogthebulldog / TikTok

Une décision radicale

Dans un clip vidéo ayant été visionné plus de 710 fois, Jennifer raconte le jour où son toutou a fait des siennes dans sa pension canine. C’était la première fois qu’elle emmenait Eggnog, précisait Newsweek. À l’époque, la chienne n’avait que 4 mois et sa maîtresse était loin de se douter qu’elle la reverrait plus vite que prévu.

En effet, dès qu’elle a eu le dos tourné, la petite Bouledogue a fait parler d’elle. Elle a embêté les autres chiens sur place et a même uriné dans leur gamelle d’eau. Le personnel a donc contacté Jennifer afin qu’elle vienne la récupérer : « J'ai reçu un appel pour venir la chercher 2 heures après mon départ parce qu'elle était “perturbatrice”. On m'a “encouragée” à l’éduquer et à ne pas revenir » témoignait la jeune femme.

@eggnogthebulldog / TikTok

Un comportement assumé

Sur la vidéo, on découvre Eggnog en train de dormir paisiblement dans la voiture après que Jennifer soit allée la chercher. La chienne semble profiter d’une agréable sieste à tel point qu’on l’entend ronfler. Contrairement au personnel de la pension et aux autres canidés, elle a certainement passé une agréable journée !

A lire aussi : Caramelo, une petite chienne pragmatique, a trouvé un endroit insolite pour faire la sieste