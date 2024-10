L'initiative touchante de 2 fillettes ayant vendu de la limonade pour offrir des jouets aux chiens d'un refuge local

Ava et Maddie ne voulaient pas attendre d’être grandes pour venir en aide aux animaux en difficulté. Du haut de leurs 11 ans, ces 2 fillettes sont déterminées à contribuer à ce que le quotidien des chiens au refuge soit un peu plus agréable.

Le refuge de la Humane Society for Greater Lafayette, situé à Lafayette dans l’Etat de l’Indiana (Etats-Unis), a récemment reçu une visite très spéciale, celle de 2 fillettes. Très sensibles à la cause animale, Ava et Maddie y sont venues les bras chargés de cadeaux pour ses pensionnaires canins.

Elèves de 6e, les 2 amies cherchaient un moyen de venir en aide aux chiens vivant dans cette structure d’accueil. Elles ont alors eu l’idée de tenir un stand pour vendre leur limonade. Les recettes obtenues allaient ensuite leur permettre de faire plaisir aux canidés.

Elles ont ainsi réussi à collecter 50 dollars, soit 45 euros environ. Avec cette somme, Ava et Maddie ont pu acheter un jouet pour chacun des chiens du refuge. Elles ont fait leurs emplettes au magasin à petits prix Dollar General, se procurant objets à mâcher, cordes et balles de tennis notamment.

Maddie et Ava se sont donc rendues à la Humane Society for Greater Lafayette pour remettre elles-mêmes leurs précieux présents aux chiens. Elles ont même eu l’occasion de passer du temps avec quelques-uns d’entre eux.



« S'il y en a qui méritent une belle vie, c'est bien eux »

« Certains d'entre eux étaient errants et c'est triste, a confié Ava à WLFI, qui se fait l’écho de leur belle initiative. Vous ne savez pas ce qui leur est arrivé et pourquoi ils sont ici. S'il y en a qui méritent une belle vie, c'est bien eux. Ils ont tellement d'amour [à donner] même s'ils sont vraiment nerveux et effrayés ».

« Ils ont beaucoup d'énergie et c'était amusant de jouer avec eux », a déclaré, pour sa part, son amie Maddie, qui encourage les gens à participer au programme « Doggy Day Out » mené par l’association. Il consiste pour les volontaires à promener les chiens du refuge et à passer la journée avec lui. « Je pense que vous devriez sortir un chien parce qu'il mérite vraiment de passer un moment amusant, au lieu de rester dans une cage toute la journée », a-t-elle dit à ce propos.