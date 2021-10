L’histoire de Max, un chien brutalisé par son ancien maître et sauvé, inspire un projet venant en aide à ses congénères en difficulté

Un an et demi après le sauvetage d’un chien victime d’actes de cruauté de la part de son ancien maître, un fonds destiné à aider ses congénères en détresse a été lancé. Le projet porte son nom.

L’histoire de Max est douloureuse, mais elle a connu un tournant des plus heureux grâce à l’intervention de la police et des bénévoles. Elle a également inspiré la création récente d’un projet d’aide aux chiens victimes de cruauté, comme le rapportait KSNT ce mardi 5 octobre.

Tout avait commencé en mars 2020 à Junction City, dans l’Etat du Kansas. La police et l’équipe du refuge du comté local étaient intervenues dans une propriété, après avoir reçu un signalement au sujet d’un chien battu. Elles y ont découvert Max baignant dans son sang, la mâchoire fracturée et une côte cassée. Son propre maître s’en était violemment pris à lui et l’avait laissé dans ce triste état.

Les bénévoles et les officiers de police présents sur place étaient sous le choc. Le chien avait été hospitalisé pendant une semaine. Vétérinaires et personnel du refuge étaient vite tombés sous le charme de ce canidé à la douceur exceptionnelle, alors qu’il sortait à peine d’un terrible traumatisme.



KSNT

Max s’en était remis et avait même été adopté par une famille habitant Milford, à près de 20 kilomètres au nord de Junction City. Son ancien propriétaire a, quant à lui, été poursuivi pour cruauté animale. Il devait comparaître devant le tribunal du comté de Geary.

Le « fonds Max » créé en hommage au chien sauvé

Depuis, le quadrupède mène une vie paisible et est entouré de gens qui l’aime. Une tournure heureuse que devraient vivre tous les animaux ayant eu à traverser des épreuves difficiles. C’est d’ailleurs dans ce but que le refuge de Junction City avait décidé de lancer un projet destiné à aider les chiens victimes d’abus, mais aussi les propriétaires qui n’ont pas les moyens de faire soigner leurs compagnons.



KSNT

C’est ainsi que le « Max’s Fund » a vu le jour et obtenu le feu vert de la Ville il y a quelques jours. Une excellente nouvelle annoncée par le refuge sur sa page Facebook. Ce dernier a lancé un appel aux dons pour alimenter ce fonds, qui permettra de changer et de sauver des vies.