L'héroïsme d'un chien blessé par balle après avoir protégé son propriétaire lors d'un vol à main armée

En voyant son maître attaqué par un individu armé, une chienne est intervenue avec un courage extraordinaire pour le protéger. Ce faisant, elle a pris l’une des balles tirées par l’assaillant, mais elle y a survécu.

« Elle m’a sauvé la vie. [Sans elle], ils m’auraient tué. Ils ont dit qu’ils allaient me tuer », confiait Loodewyk De Jager au sujet de sa chienne Niki à Metro. Des confidences livrées à la suite de l’attaque qu’il avait subie et au cours de laquelle la femelle Dobermann s’était vaillamment interposée.

Les faits ont eu lieu le 1er septembre 2020 à Brakpan, en Afrique du Sud, et ont été filmés par une caméra de surveillance. Ce jour-là, l’homme de 58 ans venait de retirer son salaire à la banque et était arrivé devant chez lui. Alors qu’il s’apprêtait à rentrer sa voiture dans le garage, il a été surpris par 2 individus armés qui l’ont menacé. Ils l’avaient très probablement observé et suivi depuis le départ.

Pendant ce temps-là, sa petite-fille était en train d’ouvrir le portail pour son grand-père, sans se douter de ce qui se passait de l’autre côté. Elle était accompagnée de Niki et de l’autre Dobermann de la famille, Duiwel.

L’un des agresseurs tenait Loodewyk De Jager en joue et l’empoignait violemment, tandis que son complice fouillait son véhicule. Voyant leur maître ainsi malmené, les 2 chiens sont immédiatement passés à l’action. Niki s’est jetée sur le criminel, provoquant sa chute. Ce dernier a alors fait feu, avant de battre en retraite avec l’autre assaillant. Un autre individu les attendait au volant d’une voiture. Il les a embarqués et ils ont quitté les lieux en vitesse.

14 points de suture, mais aucun organe vital touché

Peu après, la famille s’est aperçue que la courageuse Niki était blessée par balle. Loodewyk De Jager a, en effet, expliqué que le suspect avait tiré à 3 reprises ; la première balle avait atteint la chienne, la seconde avait traversé le portail et le pantalon de sa petite-fille (sans l’atteindre elle-même, heureusement), alors que la 3e s’était perdue.

Emmenée aux urgences vétérinaires, Niki a été opérée et sauvée. Par chance, le projectile n’avait touché aucun organe vital. Il était entré par le haut du dos et sorti par le côté du ventre. Ce qui a tout de même nécessité la pose de 14 points de suture. Cette héroïne s’en est totalement remise depuis.