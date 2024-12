L’avant / après spectaculaire d’un chiot qui a grandi de façon impressionnante en 3 mois seulement (vidéo)

Sur les réseaux sociaux, le gentil Gunner fait fondre les cœurs. Le propriétaire de ce Lévrier afghan est très fier de son chiot et poste régulièrement du contenu le mettant en avant sur la plateforme TikTok. L’une des publications a particulièrement retenu l’attention des utilisateurs, puisqu’on y voit l’avant / après impressionnant du jeune chien en l’espace de quelques semaines seulement.

En adoptant un canidé de cette race, son maître savait à quoi s’attendre. Ce type de Lévrier peut atteindre jusqu’à 75 centimètres pour les mâles et peser plus d’une trentaine de kilogrammes. Néanmoins, il était difficile d’imaginer cela quand Gunner est arrivé dans sa nouvelle maison.

@dogstarrockstar / TikTok

Un changement radical

Son propriétaire a indiqué l’avoir accueilli à l’âge de 2 mois. À l’époque, la boule de poils était un chiot de petite taille, bien que certainement plus grand qu’un bon nombre de ses congénères. Il n’empêche qu’elle pouvait être installée sur le siège passager de la voiture et qu’elle avait suffisamment d’espace pour s’allonger. Cela ne serait plus possible aujourd’hui, car elle a doublé, voire triplé de volume.

C’est ce qu’a souhaité montrer son humain dans une vidéo relayée par Newsweek. Sur les images, les internautes découvrent d’abord le petit Gunner, dont la taille est encore tout à fait raisonnable. Puis, son propriétaire le filme 3 mois plus tard dans la même voiture. Cette fois, l’animal touche le plafond de celle-ci et occupe tout l’espace. Ses poils ont poussé de façon conséquente et il est difficile de croire qu’il n’a que 5 mois !

Les utilisateurs de TikTok, impressionnés par cette évolution, étaient nombreux à commenter la publication : « De quelle race de cheval s’agit-il ? » plaisantait l’un d’eux. Beaucoup se sont étonnés de la croissance extrêmement rapide du quadrupède, qui devrait encore un peu grandir. Quoi qu’il en soit, la boule de poils en a séduit plus d’un : « Les chiots Lévriers afghans sont à tomber par terre », partageait une personne.