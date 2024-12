L'appel à la solidarité autour d'une chienne blessée par balle devant chez elle a été entendu et permettra même d'en sauver une autre

La famille d’une chienne appelée Little Girl a cru la perdre après sa blessure par balle, d’autant plus qu’elle n’avait pas les moyens de la faire opérer. Une association et la cagnotte solidaire lancée par cette dernière lui ont permis de renouer avec l’espoir.

La justice et de l’aide. C’est ce que réclame une famille habitant le comté d’Augusta, en Virginie (Etats-Unis), après l’épisode traumatisant vécu par sa chienne et qui a bien failli lui coûter la vie, rapportait WHSV le lundi 9 décembre.

L’incident avait eu lieu le jeudi 5 décembre. Ce jour-là, Little Girl, jeune chienne de 8 mois à la robe noire, s’était échappée de la maison sans toutefois s’aventurer bien loin. Alors qu’elle était devant le domicile de ses maîtres, ces derniers avaient entendu un coup de feu. En sortant voir ce qui se passait, ils avaient été horrifiés de constater que leur amie à 4 pattes venait d’être atteinte à la patte.



Dogs Deserve Better Blue Ridge / Facebook

Little Girl a été emmené chez le vétérinaire, mais ses propriétaires, qui ont eux-mêmes nettoyé sa blessure, ne disposaient pas des ressources financières suffisantes pour payer l’intervention chirurgicale dont elle avait désespérément besoin.

Ils ont contacté l’association Dogs Deserve Better Blue Ridge qui a tout de suite accepté de leur venir en aide. L’organisation a lancé un appel aux dons et créé une cagnotte solidaire.

La communauté y a massivement répondu et sa générosité a ému la présidente de Dogs Deserve Better Blue Ridge. « Les gens n’ont pas arrêté de donner, s’est ainsi réjouie Kimberley Hawk. C’était vraiment incroyable. Je pense que les gens aiment les chiens, personne ne veut les voir souffrir ».

Little Girl ne sera pas la seule bénéficiaire de la cagnotte

Le lundi 9 septembre, l’association a annoncé sur sa page Facebook que, grâce au succès de la collecte, Little Girl pourra être opérée et elle n’aura pas à être amputée de la patte. Dogs Deserve Better Blue Ridge entrera en contact avec la clinique Virginia Veterinary Specialists pour convenir de la date de l’opération et de la suite des soins.

Ce n’est pas la seule bonne nouvelle, puisque les dons en excédent obtenus via cette cagnotte permettront de soigner une autre chienne souffrante. Il s’agit de Bella, une Bull Terrier atteinte d’une tumeur au ventre et appartenant à une famille aux ressources limitées.

Dogs Deserve Better Blue Ridge / Facebook