L'apparition surprise de Donald Trump à un événement caritatif pour une association de sauvetage de chiens fait polémique

Après l’apparition de l’ancien président américain à un évènement organisé par une association de sauvetage de chiens, une controverse a vu le jour. Il est reproché à ce groupe, lié à la belle-fille de Donald Trump, d’investir d’importantes sommes d’argent dans les propriétés de ce dernier.

Après avoir quitté la Maison Blanche pour céder la place à son adversaire démocrate Joe Biden, Donald Trump avait élu domicile dans la somptueuse résidence Mar-a-Lago, à Palm Beach en Floride. Récemment, un évènement caritatif y avait lieu, à l’initiative d’une association de sauvetage de chiens, rapporte Conservative Opinion.

L’ancien président des Etats-Unis s’y est invité et, en prenant la parole, a expliqué que sa visite n’était pas prévue et qu’il avait décidé d’y participer après avoir entendu les clameurs et appris qu’on y venait en aide aux chiens.

Il a ensuite adressé son soutien à Lara Trump, sa belle-fille. C’est, en effet, l’épouse de son fils Eric Trump qui organise les évènements de l’association en question, baptisée Big Dog Ranch Rescue. « Ce que tu fais est si important et si génial. Je suis avec toi à 100 % », a-t-il dit à l’ancienne productrice de télévision. Il a ensuite parlé de leurs « rencontres à la Maison Blanche et au Bureau Ovale autour du sauvetage et de l’aide à apporter aux chiens ».

L’évènement, mais aussi et surtout l’association qui l’organise, font toutefois polémique. Le HuffPost évoque, en effet, de possibles malversations commises par le groupe au profit de Donald Trump.

Près de 2 millions de dollars dépensés par l’association dans des propriétés de l’ancien président ?

Il est reproché au Big Dog Ranch Rescue d’avoir dépensé 1,9 million de dollars dans des propriétés du président sortant, notamment pour l’aménagement du terrain de golf de la résidence floridienne, au cours des 7 dernières années. Ainsi que 225 000 dollars supplémentaires lors du récent meeting caritatif de Mar-a-Lago.

Le HuffPost s’appuie sur des documents de l’Internal Revenue Service, l’agence fédérale chargée de collecter l’impôt sur le revenu et les taxes. La totalité des profits réalisés lors de ces opérations finirait ainsi dans les comptes de Donald Trump.

Après ces révélations, Lauren Simmons, directrice de l’association, a publié un communiqué où elle défend Big Dog Ranch Rescue et Lara Trump, qu’elle décrit comme étant « une grande avocate » de la cause des chiens.

« La qualité du service, la beauté des lieux et l'excellent tarif nous ayant été accordé en tant qu'organisme à but non lucratif, ainsi que la générosité des supporters qui promeuvent notre événement là-bas chaque année, nous permettent de sauver et d'héberger des milliers de chiens. Notre investissement [à Mar-a-Lago] et dans les autres lieux mentionnés dans l'article a rapporté plus de 12 millions de dollars sur une période de 8 ans, ce qui nous permet de poursuivre notre mission », a-t-elle déclaré.