L'acteur Pierre Niney heureux pour Bluma ! Le chien du film "Five" a été retrouvé ! (vidéo)

La chienne du réalisateur Igor Gotesman a été retrouvée saine et sauve. Bluma avait disparu mercredi soir et son entourage, dont l’acteur Pierre Niney, avait lancé un appel à témoins. La Staffie est de retour chez elle et profite d’un repos bien mérité après sa mésaventure.

Pierre Niney lançait un appel sur Twitter pour retrouver Bluma, la chienne d’Igor Gotesman, dont il n’avait plus de nouvelles depuis mercredi soir. A ce moment-là, la Staffordshire Bull Terrier de 6 ans était promenée par un dog walker avec d’autres chiens.

Ceux qui avaient vu le film « Five » ont certainement reconnu l’animal dans les avis de recherche partagés par le réalisateur et ses proches ; elle a, en effet, joué le rôle de Kilo dans cette comédie sortie en 2016.

Heureusement, tout s’est bien terminé pour Bluma et son maître, qui ont été réunis hier soir. C’est le cinéaste qui l’a annoncé via plusieurs stories sur son compte Instagram.

Une bonne nouvelle que Pierre Niney a également relayée via un tweet :

Après des péripéties dingues... Bluma a été récupéré ce soir !!! Grâce à l’aide de plusieurs bonnes âmes. Donc merci à tout ceux qui ont tenté d’aider !!! pic.twitter.com/hRtUOaUD4e — Pierre Niney (@pierreniney) February 25, 2021

Retrouvée saine et sauve, Bluma a passé la nuit à la maison

Igor Gotesman avait d’abord partagé une information dont il n’était pas encore certain. La chienne avait vraisemblablement été enlevée par 2 individus vus dans le métro, prenant la direction de la porte de Clignancourt (ligne 4).

Il a ensuite publié une photo où il apparaissait avec son amie à 4 pattes dans les bras. « Réunis à nouveau », pouvait-on y lire. Souriant et soulagé, le comédien, réalisateur et scénariste de 35 ans a remercié tous ceux qui lui sont venus en aide, spécialement « une certaine Sabrina » dont l’intervention a été visiblement décisive dans cet heureux dénouement.

Les stories suivantes montraient Bluma tranquillement installée dans son panier, puis endormie en ronflant bruyamment. Enfin, Igor Gotesman a renouvelé ses remerciements et invité ses followers à retirer les affiches de recherche placardées.

Tous les éléments sont à retrouver dans la vidéo ci-dessous :

