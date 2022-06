« Je veux remettre le chien au cœur de la société » : Laetitia Lacote dresse le portrait de PatchGuard, un service de garde au poil

Partir en vacances avec votre chien et découvrir des endroits qui lui sont interdits ? C'est désormais possible grâce à PatchGuard. Le personnel de cette « crèche canine » s'occupe de votre toutou plusieurs heures d'affilée, le temps d'une visite dans un musée, d’un parc naturel ou de tout autre site touristique. L'animal est accueilli comme un roi par une équipe qualifiée ainsi que passionnée, et se sent comme à la maison ! Laetitia Lacote, créatrice de ce concept innovant, a répondu aux questions de Woopets.

Comment est née l'idée de créer PatchGuard ?

L’entreprise s’appelle PatchGuard en l’honneur de mon Berger Australien, Patch. Il y a quelques années, nous sommes partis en vacances avec des amis en Corse. Malheureusement je ne pouvais pas emmener mon chien partout ni le laisser seul. Quand nous visitions des lieux, tels que des musées ou des églises, mon mari attendait dehors avec notre toutou. Un soir, nous avons fait un banquet et Patch a commencé à aboyer. J’ai eu droit à des réflexions…

Pendant notre séjour, je me suis dit que faire garder son chien pendant quelques heures comme nous pouvons le faire avec des enfants, serait une idée géniale. Alors j’ai commencé à chercher sur Internet… et je n’ai rien trouvé. Ce concept n’existait nulle part. Par la suite, j’ai eu pour ambition de proposer ce service dans les grandes villes.

Patch, c'est le nom de votre toutou. Pouvez-vous nous le présenter ?

C’est tout simplement mon bébé ! [Rire.] Les enfants ont toujours voulu un Berger Australien et je savais que cette race me correspondait. J’aime courir et c’est un chien dynamique, qui a besoin de se dépenser.

Je l’ai découvert en consultant des petites annonces. À cette époque, il avait 9 mois. Ses propriétaires divorçaient et étaient contraints de s’en séparer. Une amie, qui habitait à proximité, est partie à sa rencontre… et m’a affirmé qu’elle les connaissait ! Elle avait assisté à leur mariage, quelques années plus tôt.

Grâce à ce coup du hasard et comme elle inspirait confiance, ils ont cédé leur chien. Ces personnes travaillaient toute la journée, l’animal se retrouvait donc seul pendant plusieurs heures d’affilée. Ils n’arrivaient pas à s’en occuper, alors ils ont osé le donner pour qu’il soit heureux.

Dès que je peux l’emmener avec moi, je le fais. Quand je m’absente, il m’attend devant le portail. Au moment où je vous parle, il est à côté de moi ! Aujourd’hui, Patch est âgé de 4 ans et court avec moi 3 fois par semaine. Ce chien a changé ma vie !

© Laetitia Lacote

Sur votre site web, nous pouvons lire la phrase suivante : « PatchGuard, c’est le service qui transforme la vie de votre chien. » Notre question, c'est : Comment ?

Les chiens peuvent désormais nous accompagner pendant les vacances ou les petites sorties touristiques. En 2021, je suis allée, à mes frais, à la Cité de l’Automobile à Mulhouse. Les propriétaires ne pouvaient pas la visiter avec leurs toutous, alors ils les déposaient chez PatchGuard. Un vrai succès !

L’objectif est que le chien prenne autant de plaisir que l’humain à être gardé et à jouer avec des amis. Récemment, j’ai accueilli un Golden Retriever et un Labrador qui ne se connaissaient absolument pas. Au bout d’une heure, ils dormaient pratiquement l’un sur l’autre !

Je pense que c’est très important pour les chiens de se sociabiliser, surtout depuis les confinements liés à la pandémie de Covid-19. Des familles ont adopté des compagnons à 4 pattes qui n’ont pas forcément vu d’autres animaux au cours de cette période.

C’est aussi une « révolution » pour le propriétaire…

Exactement ! Je veux changer la mentalité des gens, des 18 millions de propriétaires de chiens. La Centrale Canine a publié une étude stipulant qu’un tiers des Français possèdent un toutou ; 94 % d’entre eux le considèrent comme un membre à part entière de la famille.

Je veux vraiment essayer de remettre le chien au cœur de la société. Il n’y a pas de raison pour que nous puissions faire plein d’activités avec les enfants, mais pas avec nos animaux. Avec un service de garde canine, les propriétaires ont enfin la possibilité de visiter les endroits qui les intéressent sans aucune contrainte.

© Laetitia Lacote

Y a-t-il des conditions nécessaires à l’admission d’un chien ?

Le chien doit être à jour dans ses vaccins, identifié et posséder un collier ou un harnais adapté à sa morphologie. L’année dernière, je me suis aperçue que beaucoup d’animaux n’en avaient pas. Je pense qu’il s’agit surtout d’un manque d’information. Quand des clients arrivent avec un toutou portant un collier étrangleur par exemple, je leur explique pourquoi ce n’est pas approprié. Pour assurer la sécurité des chiens lors des promenades, j’ai acheté une laisse lasso. Un accident peut arriver si vite…

Ensuite, je n’accepte pas les femelles en chaleur. Quant aux chiens catégorisés, je les accueille. J’en ai déjà gardé. D’ailleurs, j’ai installé des cages si j’ai besoin « d’isoler » un animal. Bien sûr, les toutous ne restent jamais enfermés plusieurs heures.

Concrètement, comment se déroule la garde de chiens ?

La réservation peut se faire directement sur le site web de Patch-Guard.fr ou sur place. Pour information, nous pouvons légalement garder 9 chiens. Ensuite, je rédige une « attestation de dépôt ». Puis, les propriétaires disent au revoir à leurs toutous et les récupèrent quelques heures après. En France, nous n’avons pas l’habitude de faire garder les chiens ; 95 % de mes clients ne l’ont jamais fait.

À partir du moment où je prends en charge un animal, je n’effectue aucune autre tâche en parallèle. Je le promène et le laisse dormir s’il le souhaite. Pour le stimuler, j’ai prévu des jouets, des tapis de fouille, etc. Bien sûr, je le caresse beaucoup. Je m’occupe de lui, comme si c’était le mien. Je me suis déjà retrouvée assise au milieu de 4 chiens, à les câliner !

En fait, j’ai proposé un concept qui n’existait pas ; j’ai dû créer un prototype. Avec mon conjoint, nous avons acheté une caravane sur Leboncoin et nous l’avons aménagée pour les chiens. L’endroit est climatisé en été et chauffé en hiver. À Strasbourg, j’ai eu une structure modulaire pendant le marché de Noël.

Côté tarif, je demande 10 € pour une heure de garde.

© Laetitia Lacote

Quelles sont les dates à retenir cette année ?

Je retourne à Strasbourg du 11 juillet au 25 décembre 2022, plus précisément au 4 rue de la Douane. Je bénéficierai d’un local de 60 m2, près de Batorama (une agence d'excursions en bateau), de la cathédrale et des musées interdits à nos amis à fourrure.

D’autres dates sont à retenir : du 11 juillet au 11 septembre, PatchGuard sera ouvert au Camping Sandaya Peneyrals, près de Sarlat-la-Canéda. Les clients ont l’opportunité de profiter des sites alentour, comme la grotte de Lascaux ou encore le Gouffre de Padirac, ainsi que de la piscine pendant que leur toutou joue avec ses copains. C'est le 1er camping de France à proposer une garderie pour chiens.

Enfin, depuis le 27 juin et jusqu’au 18 septembre, je propose mes services à Besançon. Je suis installée dans la Tour de Chamars, construite en 1687 par Vauban. Les chiens peuvent même se défouler dans une aire d'ébats située en face.

Quel est le profil des membres de PatchGuard ?

C’est surtout l’amour des chiens qui compte. Il faut avoir envie de les garder et de s’occuper d’eux. Je tiens quand même à ce que le personnel de PatchGuard soit au moins titulaire de l'ACACED*, un diplôme reconnu par l’État (moi-même et mon mari le possédons). Cela prouve l’investissement de la personne et c’est important d’avoir conscience qu’il ne s’agit pas d’un job étudiant. À Besançon, une jeune femme qui a terminé sa formation de comportementaliste canin rejoindra l’équipe.

En 2021, j’ai gardé 200 chiens, ce qui m’a permis d’en apprendre énormément, notamment sur le tempérament et le comportement des animaux. Et puis nous avons l’occasion de croiser des toutous que nous n’avons pas l’habitude de voir. L’année dernière, nous avons gardé un Komondor par exemple !

* Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d'Espèces Domestiques.

© Laetitia Lacote

Pour l'instant, vous vous cantonnez à la région alsacienne. Prévoyez-vous de rayonner au-delà et de viser l'ensemble du territoire national ?

Effectivement, parce qu’il y a énormément d’endroits où les chiens ne sont pas autorisés. Cette année, PatchGuard a été sélectionné avec 7 autres startups au niveau national pour participer à l'Alpes Tourisme Lab. J’espère donc garder des chiens, pendant que leurs maîtres skient sur les pistes.

Une autre « évolution » serait de garder les toutous des employés dans les zones industrielles, et d'offrir un avantage concurrentiel pour trouver du personnel.

Enfin, je cherche des sites pilotes intéressés par mon concept, que je souhaite développer en licence de marque.

Je considère PatchGuard comme une startup innovante dans le secteur touristique ; je suis la première à dire : « Il faut s’occuper des toutous pour que leurs propriétaires puissent visiter divers lieux. » J’ai réalisé plusieurs appels à projet, mais je n’ai jamais aucune aide financière, seulement le concours Yago, que je remercie. Je suis aussi lauréate du Trophée Petfriendly à la Française 2022 et du trophée tourisme Alsace 2021.

Je me bats et je persévère, car il y a vraiment une demande et un besoin dans ce domaine. Surtout, j’ai envie, un jour, de faire un maximum d’activités et de sorties avec mon Patch.

