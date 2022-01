Il tente de sauver son chien coincé sur une barre rocheuse, les pompiers interviennent pour les secourir

Photo d'illustration

A la recherche de son chien disparu depuis des heures, un septuagénaire l’a retrouvé bloqué sur une barre rocheuse et tenté de le secourir. Ce faisant, il s’est lui-même mis dans une situation délicate et a dû faire appel aux pompiers.

Pris au piège à des dizaines de mètres de hauteur, un chien et son maître, qui essayait de le sauver, ont déclenché l’intervention des sapeurs pompiers montagnards toulousains, comme le rapportait La Dépêche du Midi le jeudi 13 janvier.

Ce sauvetage a eu lieu à Herran, village de Haute-Garonne situé à un peu plus de 80 kilomètres de Toulouse.



Image d'illustration

Un homme âgé de 71 ans, habitant dans les environs, était très inquiet pour son chien qui s’était volatilisé la veille. Il a alors décidé de partir à sa recherche en voiture, puis a concentré ses efforts autour d’une barre rocheuse enneigée où il a effectivement repéré son ami à 4 pattes.

Le canidé en détresse se trouvait à 100 mètres de hauteur, au sommet d’une pente escarpée. Malgré la difficulté d’accès à la zone, son propriétaire a réussi à le rejoindre au bout d’un long et harassant parcours. D’abord rassuré d’avoir à nouveau son chien à ses côtés, il s’est rendu compte qu’ils ne pouvaient plus redescendre par leurs propres moyens, d’autant plus qu’il était à bout de forces.

Les pompiers spécialisés à la rescousse

Il a alors contacté les secours. Une équipe de pompiers spécialisés dans les opérations périlleuses et en montagne a été rapidement déployée. Les secouristes ont atteint l’emplacement du chien et de son maître en une quinzaine de minutes, et se sont postés au pied de la barre rocheuse. Ils ont ensuite fait redescendre le duo en toute sécurité grâce à leurs cordages.

Sains et saufs, le septuagénaire et son chien ont pu regagner leur domicile pour se remettre de leur péripétie.