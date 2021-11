Grâce à ses aboiements, un chien sauve des flammes près de 150 personnes

En Inde, les habitants d’un immeuble de Bengalore sont reconnaissants envers leur sauveur. Il s’agit d’Appu, le chien grâce auquel ils ont pu sortir à temps de la résidence qui risquait d’être envahi par les flammes.

Les 150 locataires d’un immeuble où un incendie s’était déclaré sont reconnaissants envers un chien appelé Appu de les avoir sauvés en donnant l’alerte, comme le rapportait The Hindu ce jeudi 18 novembre.



News18

L’incident avait eu lieu la veille, peu avant 15 heures locales, dans le quartier d’Electronic City à Bengalore, dans le sud de l’Inde. Le feu était parti d’un appartement situé au premier étage de cette résidence qui en compte 3. Dans le logement en question se trouvaient le Golden Retriever d’un an et demi et la mère de sa maîtresse. Les autres membres de la famille, y compris la propriétaire du quadrupède, étaient au travail.

La dame de 74 ans, prénommée Kathyayini, ne s’était rendu compte de rien au départ. Ce sont les aboiements insistants du chien, d’ordinaire très calme, qui ont interpellé les voisins. Ces derniers se sont ainsi aperçus que de la fumée s’échappait de l’appartement et sont intervenus à temps pour faire sortir Kathyayini et Appu.

Un véritable héros pour les locataires de l’immeuble

2 jeunes livreurs qui passaient près de là ont également vu de la fumée de l’extérieur du bâtiment et ont aussitôt appelé les secours. Les pompiers sont arrivés quelques minutes plus tard. Entretemps, les locataires des 106 logements ont tous évacué les lieux. 150 personnes ont ainsi échappé à l’incendie, que les soldats du feu ont réussi à maîtriser.

Storypick

Les premiers éléments relevés par les enquêteurs dans l’appartement où le départ de feu était survenu laissent à penser qu’un court-circuit en serait à l’origine.

La famille d’Appu peut être fière de lui. Tous les habitants de la résidence aussi d’ailleurs, eux qui le considèrent comme un héros. A très juste titre…