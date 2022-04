Feandrea : des accessoires pour chien et chat pratiques, durables et esthétiques

Née du sauvetage d’un duo de chatons, la marque Feandrea a l’amour de l’animal inscrit dans son ADN. Elle propose aujourd’hui des équipements et accessoires pour animaux de compagnie qui se veulent à la fois pratiques, confortables et malins. De quoi rendre plus agréable le quotidien de nos chiens et chats tout en nous facilitant les choses.

Un animal de compagnie est un membre à part entière de la famille, qui mérite affection, attention et ce qui se fait de mieux en matière d’accessoires pour rendre son quotidien le plus agréable possible. Les créateurs de Feandrea le savent parfaitement, la marque ayant justement vu le jour sous le signe de l’amour de l’animal.

L’histoire de Feandrea remonte à 2018 quand deux chatons abandonnés, Fe et Rea, ont rejoint la famille Songmics. À l'époque, Songmics venait de développer le premier arbre à chat. Fe et Rea l'ont tellement adoré que Songmics a eu envie de fabriquer encore plus de produits pour eux. C’est comme ça qu’est née FEANDREA.

Feandrea propose aujourd’hui différents modèles de produits pour chiens et chats, conçus pour leur confort, leur bien-être et leur sécurité. Ils sont aussi pensés pour faciliter le quotidien de leurs maîtres, étant pratiques, simples à entretenir et à nettoyer. Des arbres à chat aux paniers pour chien, en passant par les cages, les enclos, les parcs ou encore les sacs de transport, la qualité est toujours au rendez-vous, tant au niveau de la structure des objets que dans leur design.

Tout pour le confort et le bien-être de nos animaux

Feandrea offre un choix élargi d’équipements et accessoires pour animaux pour convenir à tous les compagnons, quels que soient leur âge, race, taille et besoins. Le tout à des prix parfaitement étudiés.

Elément indispensable pour nos amis félins, l’arbre à chat est pour eux à la fois une structure de jeu, de détente et un refuge. Le catalogue Feandrea en comprend plusieurs modèles, de tailles (plus de 2 mètres de haut pour certains) et de couleurs variées, garnis de plateformes, niches, griffoirs et suspensions.

Les cages proposées par Feandrea sont de haute qualité, constituées de barreaux soudés en fer, avec un revêtement résistant grâce à l’électrophorèse, des coins arrondis pour la sécurité de l’animal et un design pratique. Tout y est prévu pour assurer la protection du chien ou du chat et la facilité d’entretien.

Le tapis éducateur est un excellent outil mis au service de de l’apprentissage la propreté. Les modèles présents chez Feandrea assurent une absorption grande capacité et rapide, à la faveur de l’utilisation de matériaux aux performances élevées : pâte à papier de haute concentration et polymère.

La hauteur et l’inclinaison caractérisant les supports pour gamelles Feandrea évitent au chien de baisser la tête pour manger, ce qui soulage son cou. Les gamelles restent bien en place, prévenant la chute d’aliments sur le sol et épargnant bien des efforts inutiles à l’animal, qui n’a ainsi plus à les poursuivre à mesure qu’elles se vident.

Les sacs de transport pour chien et chat Feandrea permettent de transporter facilement son animal de compagnie lors des déplacements courts et longs, en voiture comme dans les transports collectifs : visite chez le vétérinaire, voyage… Ils sont légers, simples à porter et à nettoyer, solides et confortables (structure en acier, tissu d’oxford, matelas en cachemire artificiel…).

Pratique et esthétique, le meuble cache litière garantit l’intimité du chat en même temps qu’il s’intègre parfaitement à la décoration intérieure de la maison. Sur le dessus, il peut même accueillir des accessoires (lampe, magazines…).

Le choix en matière de couchages est tout aussi vaste. Pour chien comme pour chat, les paniers ronds, carrés ou rectangulaires sont caractérisés par une finition soignée, des tissus de qualité et une grande robustesse pour assurer confort et facilité d’entretien.

Feandrea, ce sont véritablement des accessoires et équipements d’exception pour le chien et le chat, faits pour durer, plaire et faciliter la vie.

En plus, Woopets vous gâte puisque nous vous mettons à disposition le code promo : WOOPETS10 qui vous permettra de bénéficier d'une remise de 10% sur votre commande et sur l'ensemble de la boutique. Pour en profiter, rendez-vous directement sur la boutique Feandrea !