Facilitez la prise de compléments alimentaires et améliorez la santé de vos animaux avec des solutions savoureuses

Un vieux chien qui n’a plus sa mobilité d’antan, un chat en proie à l’anxiété… Ces profils d’animaux de compagnie sont fréquemment rencontrés et ont besoin d’aide au quotidien pour surmonter les difficultés qui affectent leur qualité de vie. Les aliments complémentaires leur sont extrêmement utiles sur ce plan, mais la plupart des solutions proposées sur le marché ne sont pas très alléchants. Les administrer aux animaux de compagnie constitue parfois un véritable défi pour leurs propriétaires.

Les aliments complémentaires Treatsy ne sont pas seulement efficaces ; ils se présentent aussi sous des formes attrayantes et appétentes pour faciliter leur prise. La gamme Treatsy est, en effet, composée de friandises et d’huiles nutritionnelles que votre ami à fourrure se fera un plaisir de savourer tout en se faisant du bien.

Marque nouvellement lancée par la jeune société belge VV Pet Health, Treatsy mise sur l’innovation pour révolutionner la santé et le bien-être des chiens et des chats.

Ses aliments complémentaires permettent de traiter un large éventail de problèmes de santé canins et félins : allergies, troubles articulaires, peau, digestion, stress…

La gamme Treatsy pour chien propose 5 références : Mobilité, Peau & pelage, Probiotiques, Allergies et Tout en 1. La gamme chat d’aliments complémentaires Treatsy est, quant à elle, formée de 3 références : Stress & Urinaire, Peau & Pelage et Probiotiques.

Outre ces friandises, Treatsy met également au service des propriétaires de chiens et de chats une gamme de 3 huiles nutritionnelles pour le soutien de la santé articulaire (Huile nutritionnelle Mobilité), une peau saine et un pelage doux et brillant (Huile Nutritionnelle Peau & Pelage) et le soutien à la santé générale et l’immunité des chiens & chats (Huile Nutritionnelle Immunité).

« Administrer Treatsy à son animal devient un moment agréable »

Les solutions Treatsy sont toutes fabriquées en Europe et leur formulation se base sur la science, afin d’assurer à vos animaux de compagnie des ingrédients actifs de haute qualité. Le tout en leur procurant du plaisir, comme le souligne Thomas Vinck, cofondateur : « Administrer Treatsy à son animal devient un moment agréable qui renforce le lien unique que nous, propriétaires, partageons avec notre animal ».

Treatsy, c’est aussi une marque qui s’engage à respecter l’environnement et à adopter des pratiques de production éthiques. Ses emballages sont 100% recyclables, de haute qualité et fabriqués en France. Par ailleurs, elle apporte son soutien au développement communautaire en collaborant avec les lieux de travail sociaux protégés.

Retrouvez les aliments complémentaires pour chien et chat Treatsy sur treatsypet.com, ainsi que chez certains vétérinaires et animaleries à travers l’Europe.