Entretien avec Anne-Sophie Thomas, manager au sein de la Royal Canin Foundation qui vise à « souligner le rôle positif des animaux sur la santé humaine »

Comment la Royal Canin Foundation est-elle née ?

2 collaborateurs Royal Canin ont eu l’idée de créer la Royal Canin Foundation durant la période de confinements liés au Covid-19. Le projet a immédiatement séduit l’équipe de direction.

La mission de la Royal Canin Foundation – qui a été officiellement enregistrée en décembre 2020 – est de souligner le rôle positif des chats et des chiens sur la santé ainsi que le bien-être de l’Homme. Elle rejoint celle de l’entreprise Royal Canin, qui consiste à créer un monde meilleur pour les animaux.

Au même titre que Royal Canin qui collabore avec tous les acteurs du secteur animalier pour construire ce monde meilleur, la Foundation collabore avec des associations pour mettre en valeur les bénéfices des animaux sur la santé humaine. De plus, elle place les 8 000 collaborateurs Royal Canin au cœur de son organisation. Ils proposent les projets, votent pour ceux qui résonnent le plus en eux, et contribuent à leur déploiement.

Quels sont les axes de travail de la Foundation ?

La Royal Canin Foundation se concentre sur 4 piliers principaux, autour desquels s’articulent les projets sélectionnés :

Les chats et les chiens en soutien de la santé physique humaine.

Les chats et les chiens en soutien de la santé mentale et du bien-être de tous.

Les chiens de recherche et de secours.

Le fonds d’urgence, qui vise à soutenir des situations catastrophiques dans des délais très courts.

À titre d’exemple, la Foundation soutient l’éducation complète de 12 chiens écouteurs avec l’association Les Chiens du Silence dans le Tarn. À la suite d’une formation de 22 mois, ils seront remis à leur bénéficiaire sourd ou malentendant en 2025 afin d’améliorer leur autonomie et leur sécurité. Ils apprennent, notamment, à alerter leur futur bénéficiaire de différents bruits (les pleurs d’un enfant, la sonnerie d’un réveil…) ou encore à reconnaître son prénom.

En Ukraine, la Royal Canin Foundation soutient le projet de l’organisation Change Communications, dont l’objectif est d’ouvrir des centres de thérapie canine pour accueillir des personnes souffrant de stress post-traumatique. Elles bénéficient de sessions avec des chiens spécialement formés pour leur apporter un moment de joie et de détente. 2 centres ont déjà vu le jour, dont un à Kiev.

Photo du projet en Irlande / © Royal Canin Foundation

Quels sont les profils des animaux participant aux projets qu’elle soutient ?

Le profil des animaux – sélectionné par les associations grâce à leur expertise – est adapté à la problématique et aux bénéficiaires. Le choix s’effectue également en fonction des spécificités des races.

Pour le projet de chiens écouteurs, l’organisation travaille essentiellement avec des Bergers Australiens. Ils sont très intelligents et possèdent une grande capacité de travail, notamment pour trier les sons et prendre une décision rapidement.

Nous avons aussi un projet en Italie qui a recours à des Ragdolls dans un hôpital. Ce sont des chats très à l’aise avec les humains et prédisposés à avoir de l’empathie envers nous, ce qui facilite les interactions.

En ce qui concerne la détection des maladies, les associations travaillent principalement avec des Labradors Retrievers. Ces chiens ont plus de 220 millions de cellules olfactives ! Enfin, des Malinois contribuent aux projets de recherche et de secours, car ils sont agiles, intelligents et résistants.

Pouvez-vous nous présenter un chien ou un chat qui participe à un projet ?

En France, nous soutenons un chien d’assistance judiciaire nommé Rancho, qui œuvre au tribunal ou lors d’enquêtes pour apporter un soutien émotionnel aux victimes de violences.

Rancho est un Labrador noir, âgé de 3 ans, qui a été formé par Handi’chiens. Depuis qu’il a commencé sa mission en 2022, il accompagne une centaine d’adultes et d’enfants chaque année. Il développe de plus en plus d’autonomie et prend des initiatives en s’approchant vers les personnes subissant un pic émotionnel ou de stress. Grâce à sa sensibilité et son empathie, il sait intervenir au moment le plus difficile pour elles.

C’est un chien très gourmand ! [Rire.] Il est hébergé par les pompiers de Saint-Gilles, dans le Gard, qui font attention à son bien-être. Comme il travaille au tribunal de Nîmes, siège de Royal Canin, nous avons la chance de le rencontrer de temps en temps.

Photo de l’association AKUT en Turquie avec un Malinois après le tremblement de terre / © Royal Canin Foundation

Quels sont les derniers projets phares de la Royal Canin Foundation ?

Lors de la rentrée en septembre, 2 chiens ont rejoint des écoles en Irlande. Ce projet, mené par l’association Autism Assistance Dogs Ireland, vise à former pendant 22 mois des chiens d’éducation pour les enfants autistes ou ayant des difficultés particulières. Les Labradors sélectionnés pour cette mission leur apportent du soutien, du calme et une présence agréable.

Le but de la Royal Canin Foundation est de remettre 10 chiens formés à des écoles non seulement pour améliorer le bien-être des élèves, mais également pour faire une étude avec l’Université de Cork sur les bénéfices qu’ils apportent. Les résultats seront présentés au ministère de l’Éducation irlandais.

Au Portugal, la Foundation soutient l’association Pata D'Açúcar qui forme des chiens d’alerte médicale pour aider des personnes diabétiques et améliorer leur qualité de vie. Ils savent détecter les variations du taux de glycémie et intervenir avant une crise.

Par ailleurs, nous accompagnons l’association AKUT en Turquie qui fédère 3 500 bénévoles en recherche et secours. Lors du tremblement de terre en janvier 2023, la Royal Canin Foundation a soutenu l’organisation par le biais du fonds d’urgence, en particulier dans l’achat de matériel. Cette année, nous avons enclenché une nouvelle phase pour améliorer la formation des bénévoles en ligne et sur le terrain avec les chiens.

Avec ce projet, nous souhaitons augmenter de 50 % le nombre de branches dans le pays d’ici 2025 et multiplier par 2 le nombre de chiens de recherche et de secours (pour en avoir plus de 35). Notre souhait est de pouvoir compter tout de suite sur des chiens formés sur le terrain en cas de nouvelle difficulté, pour sauver des vies.

Quelles sont ses perspectives ?

Cette année, la Royal Canin Foundation est ravie d’avoir publié son premier rapport d’activité, qui montre que les premiers résultats portent leurs fruits. Sur les 3 dernières années, nous avons soutenu 15 projets dans 12 pays, soit 2 500 bénéficiaires et 170 chats et chiens. 5 nouveaux projets ont vu le jour en 2024.

La Royal Canin Foundation souhaite continuer son expansion à travers le monde et le développement de belles initiatives. À ce titre, la phase de sélection des projets 2025 est sur le point d’arriver. Et pour avoir la possibilité de soutenir plus de projets, nous lançons la donation à l’externe.

Cette ouverture aux financements externes est une nouvelle phase de maturité, qui nous permettra de déployer de nouvelles initiatives dans le monde, mais aussi de découvrir de nouvelles races et de nouvelles capacités. Enfin, ce sera l’occasion de soutenir plus d’associations, qui font un travail extraordinaire au quotidien auprès des bénéficiaires.

Plus d'infos sur le site web de la Royal Canin Foundation.