En rencontrant un congénère, ce chat silencieux prononce un mot humain (vidéo)

Pipoy ne miaule jamais à la maison. Ses propriétaires n’avaient jamais entendu sa voix, jusqu’à ce qu’il rencontre un autre chat. Il s’est alors exprimé, mais pas de la manière attendue. En effet, son premier son ressemblait plus à celui d’un être humain que d’un félin…

Pipoy, un chat d’un an au pelage gris et blanc, partage son quotidien avec sa propriétaire Ladeen Lacambra. Laquelle a récemment été surprise d’entendre la voix de son félin, qui reste généralement silencieux, mais surtout parce qu’il avait un message à faire passer.

Relayée par The Dodo, Ladeen affirmait que depuis qu’elle avait adopté Pipoy, il n’avait jamais émis un son. C’était un chat très silencieux qui avait choisi d’autres moyens pour s’exprimer et montrer son affection envers ses humains.

“Salut”

Cela faisait partie de sa personnalité et Ladeen ne s’était jamais vraiment questionnée sur le sujet, sachant que son chat était toujours joyeux : « Pipoy est un garçon tellement gentil [...] Il est drôle » affirmait sa propriétaire. Le chat sait d’ailleurs comment amuser la galerie et il l’a fait de la meilleure des façons il y a quelques jours.

Un proche de Ladeen a décidé d’emmener son chat chez cette dernière pour faire connaissance avec Pipoy. Celui-ci n’avait jamais rencontré de congénères auparavant et sa maîtresse souhaitait qu’il se fasse un nouvel ami. Mais le jour J, Pipoy n’a pas eu la réaction espérée. Il n’était pas ravi qu’un inconnu piétine sur son territoire et, pour la toute première fois, a décidé de s’exprimer. Sauf que ce ne sont pas des miaulements qui sont sortis de sa gorge, mais plutôt un “Hi”, qui signifie “Salut” en français.

Ladeen était hilare face à la réaction de son félin : « Nous avons tous été choqués que Pipoy continue de dire 'salut' au lieu de 'miaou', c’est pourquoi nous avons vraiment ri » témoignait-elle. Le chat semble plus maîtriser la langue des humains que la sienne. Quoi qu’il en soit, il n’a plus jamais repris la parole après cela : « C'est la première fois et, malheureusement, la dernière fois que nous entendons sa voix ».