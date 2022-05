Elle vend sa robe de mariée pour sauver un chien au Liban abandonné, maltraité et teint en bleu

Une famille londonienne fait son maximum pour sauver et rapatrier une chienne du Liban. La malheureuse a été maltraitée, teintée en bleu puis abandonnée sans nourriture. L’appel de fonds et la vente de la robe de mariée suffiront-ils à lui offrir la vie qu’elle mérite ?

Mayssa Haidar-Baldwin, 40 ans, a quitté le Liban en août 2020 pour se marier au Royaume-Uni. Elle a ensuite découvert sur la page Instagram d’un groupe de protection des animaux la triste histoire d’une chienne nommée Candy. La pauvre petite a été maltraitée. Ses poils ont été teintés avec une coloration bleue pour cheveux, ce qui a occasionné de graves brûlures sur sa peau. Elle a ensuite été abandonnée en pleine rue, sans eau ni nourriture. « Comment peut-on faire ça à un chien et ensuite le laisser là ? Candy a été trouvée dans la rue et elle avait d'horribles brûlures sur la peau », s’exaspère Mayssa.

Un combat pour la soigner et l’expatrier au Royaume-Uni

« La teinture pour cheveux cause des dommages irréparables au système immunitaire des chiens. Elle peut également provoquer des réactions allergiques, des brûlures chimiques, des maladies de peau évidentes et des cancers. Sa peau est infectée et enflammée. Elle est extrêmement mal nourrie, anémique, et peut à peine marcher », explique Mayssa à MyLondon. Elle a donc décidé d'embarquer toute sa famille dans sa lutte pour sauver Candy.

Mayssa a suggéré à ses proches d’oublier les cadeaux et de privilégier une aide pour Candy. Elle a également vendu sa robe de mariée pour lever des fonds. À ce jour, la famille a récolté de quoi soigner les grosses blessures de Candy. La petite chienne va mieux.

Cependant, elle est toujours sans famille au Liban. Pour collecter la somme nécessaire de 1 750 euros afin de la rapatrier, une campagne GoFundMe a été lancée. Tous les membres de la famille espèrent que bientôt, ils pourront apporter tout leur amour à Candy au sein de leur foyer au Royaume-Uni.