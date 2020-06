Deux chiens errants se vengent d'une personne violente et s'en prennent à son véhicule !

Un homme s’est très mal comporté avec un chien et l’a payé cash. C’est sa voiture qui a subi la colère vengeresse d’un groupe de 3 chiens errants, après que l’un deux a été violentée par l’individu en question. La scène a fait le tour du monde.

Quand on fait du mal, on finit par le payer tôt ou tard. En Chine, un homme qui s’en est pris à un chien sur un parking n’a pas attendu longtemps avant de constater les dégâts occasionnés par la vengeance du quadrupède, qui n’était d’ailleurs pas seul lors de cet acte de représailles.

D’après le récit livré par la chaîne de télévision chinoise China Central Television (CCTV) et relayé par The Dodo, un automobiliste venait de garer sa voiture quelque part à Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei dans l’Est du pays. On ignore pour quelle raison (aucune n’est valable, de toutes les façons), mais l’individu a donné un coup de pied à un chien errant, qui n’a pas répliqué sur le coup.

En lieu et place, le quadrupède est revenu peu après en compagnie de 2 de ses congénères. Comme le montrent les photos prises par un témoin et ayant largement circulé sur les réseaux sociaux, le trio de canidés s’est vengé en s’acharnant sur la carrosserie de la berline rouge. Les images montrent clairement les dommages consécutifs à leurs morsures, notamment au niveau de l’aile avant gauche.

A lire aussi : "Pour offrir à leurs chiens Golden Retrievers un divertissement de choix, ce refuge crée le jeu idéal !"

La date précise de l’incident n’est pas connue, ni d’ailleurs sa suite, mais cette histoire a fait le buzz en 2015. De nombreuses personnes ayant commenté les images ont donné raison aux chiens et considéré leur revanche comme légitime.