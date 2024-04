La désillusion totale pour une femme qui doit choisir entre son chien handicapé et ses vacances après avoir remporté un séjour

Tammy Fox, une femme au grand cœur de 43 ans, dédie sa vie aux animaux handicapés. Elle a été récompensée pour son dévouement au cours d’une émission de télévision nommée Saturday Night Takeaway réalisée par Anthony McPartlin et Declan Donnelly (Ant et Dec). Mais quelque temps seulement après avoir célébré sa victoire, la réalité l’a rattrapée. Si elle souhaitait partir, elle devait laisser sa chienne Pumpkin à la maison.

Cette dernière, une West Highland White terrier de 2 ans, représente beaucoup pour elle. La boule de poils est paraplégique depuis l’âge de 10 semaines à cause d’un incident dramatique. Ses pattes et sa colonne vertébrale ont été cassées après qu’elle ait été piétinée, mentionnait The Independent. Elle a également eu des côtes cassées. À cause de cet accident, elle a définitivement perdu l’usage de ses membres arrière.

Une femme dévouée

Tammy Fox l’a prise sous son aile et lui a montré que la vie méritait d’être vécue, bien qu’elle n’ait pas bien commencé. Sa rencontre avec Pumpkin lui a fait prendre conscience que de nombreux canidés handicapés étaient délaissés au profit des animaux valides. Elle a donc créé une association pour prendre soin d’eux, Pumpkin and Friends. L’organisme a pour vocation de fournir des équipements aux chiens handicapés et d’accompagner leur prise en charge.

Grâce à son dévouement, Tammy Fox a été conviée pour participer à une émission télévisée aux côtés de bénévoles du secteur animalier. Tous ont reçu un voyage sponsorisé par une célèbre agence en guise de remerciements pour leurs actions : « Nous étions si reconnaissants et vraiment émus par la surprise » a-t-elle confié. Mais cette joie n’était qu’éphémère, car la bienfaitrice a appris que Pumpkin ne pourrait pas faire partie du voyage.

Pumpkin & Friends Charity / Facebook

« C’est de la discrimination contre mon chien handicapé »

Seuls les chiens d’assistance certifiés étaient autorisés en cabine. Ce n’était pas le cas de Pumpkin, qui ne pouvait toutefois pas voyager en soute à cause de son handicap. Tammy Fox a contacté divers interlocuteurs pour trouver un arrangement, mais la réponse était systématiquement la même : le chien n’était pas autorisé à voyager à ses côtés : « Nous avons le cœur complètement brisé, ça a été des montagnes russes ».

À cause de son handicap, Pumpkin ne peut pas être gardé par autrui. Tammy Fox a donc dû renoncer à son voyage. Elle cherche aujourd’hui un moyen de convertir son cadeau en un autre prix. L’entreprise de voyage a répondu favorablement à sa requête : « Nous en avons discuté avec Madame Fox [...] nous sommes en contact avec son équipe pour trouver d'autres moyens par lesquels nous pourrions soutenir l'association caritative pour montrer notre bonne volonté » a déclaré un porte-parole.

Pumpkin & Friends Charity / Facebook