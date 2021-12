Des députés iraniens conservateurs veulent interdire les animaux de compagnie et les considèrent comme "problème social destructeur"

Des députés iraniens conservateurs veulent interdire les animaux de compagnie et les considèrent comme "problème social destructeur"

Photo d'illustration

Des parlementaires iraniens voudraient bannir la possession d’animaux de compagnie, voire même interdire de les promener. Ils sont plusieurs dizaines à avoir signé une proposition de loi dans ce sens, destinée selon eux à protéger le mode de vie de leur pays.

C’est une proposition de loi qui suscite inquiétude et mécontentement parmi les amoureux des animaux en Iran, mais aussi de l’incompréhension au-delà des frontières de la république islamique. Signée par 75 députés conservateurs au sein du Madjles (l’Assemblée consultative islamique), elle prévoit tout bonnement d’interdire la possession de chiens, chats et autres animaux de compagnie et sauvages, comme le rapportait CNEWS ce dimanche 12 décembre.

D’après ceux qui portent ce texte et ses signataires, avoir un animal serait contraire au « mode de vie iranien et islamique », car cela serait de nature à remplacer « des relations humaines et familiales par des relations émotionnelles avec les animaux ».

La loi concerne les « animaux sauvages », mais énumère pourtant plusieurs espèces domestiques dont le chien et le chat. Ainsi, elle en bannirait l’élevage, l’achat, la vente, le transport, la détention chez soi et même la promenade. Des animaux qui sont considérés comme « nuisibles et dangereux », d’après l’intitulé de ce texte prétendant soutenir les « droits de la population » face à eux.

Les sanctions prévues en cas de non-respect de ces dispositions vont d’une forte amende, dont le montant peut aller jusqu’à 30 fois le salaire mensuel minimal ouvrier, à la saisie de l’animal.

A lire aussi : Des policiers organisent une fête pour célébrer le départ à la retraite de leur Berger Allemand

Les contestataires se font entendre

De nombreux Iraniens se sont exprimés contre cette proposition, à commencer par ceux qui ont des animaux de compagnie, notamment à Téhéran. Mina, dont le mari possède l’une des animaleries de la capitale, n’a pas du tout l’intention d’abandonner son chien. Elle explique que si les jeunes couples en Iran n’ont pas d’enfant et adoptent des animaux, ce n’est certainement pas à cause de ces derniers, mais en raison des difficultés économiques auxquelles ils font face aujourd’hui.

De son côté, une actrice s’exprimant anonymement indique avoir subi des pressions après avoir voulu organiser un rassemblement contre ce projet de loi devant le parlement.