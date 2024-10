Des cambrioleurs reviennent sur leurs pas en découvrant qu’ils ont volé le chien d’une fillette handicapée

Une adolescente en situation de handicap était inconsolable depuis la perte de son chien, Maui, volé dans sa propre maison. Son père a lancé un appel à l’aide et toute une communauté s’est mobilisée pour retrouver l’animal. En découvrant le message qui leur était directement adressé, les voleurs ont décidé de rendre le quadrupède.

Miriam, une adolescente de 12 ans, a retrouvé son Spitz Allemand et meilleur ami Maui après que ce dernier a été volé. Sa disparition avait eu l’effet d’une bombe dans la ville de Naples (Italie), où les habitants s’étaient mobilisés pour retrouver l’animal.

L’histoire de Miriam a profondément touché la communauté, car la jeune femme était absolument dévastée depuis la perte de son chien. La petite boule de poils représentait beaucoup pour l’adolescente en situation de handicap. Un soir, tandis que la famille était de sortie, des voleurs ont profité de son absence pour pénétrer dans son logement et voler le canidé.

De retour à la maison, Miriam et ses proches ont constaté que Maui n’était plus là et ont rapidement compris ce qui s’était passé. La disparition brutale du quadrupède a profondément affecté sa jeune maîtresse, qui ne cessait de pleurer.

© Rosario

Un appel à l’aide

Le père de Miriam, Rosario, était prêt à remuer ciel et terre pour retrouver l’animal tant aimé de sa fille. Il a partagé l’avis de disparition de Maui et cette affaire a pris d’immenses proportions. La photo du canidé a fait le tour des réseaux sociaux, traversé l’Italie et le maire de Naples l’a lui-même partagée. Les médias ont également diffusé l’appel à l’aide du papa, qui est finalement arrivé jusqu’aux oreilles des voleurs.

En découvrant à qui appartenait Maui, ces derniers ont pris conscience de ce qu’ils avaient fait et ont été pris de remords. Ils ont alors décidé de ramener le chien chez lui. L’Unione Sarda rapportait que Rosario avait reçu un appel téléphonique anonyme le 30 septembre dernier en fin de journée.

À l’autre bout du fil, les voleurs lui annonçaient avoir déposé le chien devant la porte. Ils expliquaient qu’ils l’avaient rendu pour « la petite fille » et ont ajouté qu’ils étaient des personnes « honnêtes » malgré le fait qu’ils soient des voleurs. Miriam a pu retrouver son toutou pour le plus grand bonheur de son père et de tous ceux qui ont suivi cette affaire : « Merci beaucoup à tous, ma fille pleure de bonheur » partageait Rosario.