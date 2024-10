De négligé à aimé, ce chien autrefois triste est aujourd’hui méconnaissable

Un utilisateur de Reddit connu sous le pseudonyme @Alone_Jacket_484 a partagé un récit poignant sur le réseau social il y a quelques jours. Il mettait en avant le parcours de son chien, Alvar, qui n’a pas eu la vie facile, mais qui a su se reconstruire après son sauvetage.

Dans un témoignage rapporté par le Mirror, le narrateur explique avoir rencontré Alvar par l’intermédiaire d’un proche, qui lui a parlé de lui. Le croisé Husky de 6 ans vivait dans une cage exiguë et regardait les visiteurs passer avec pitié. Il semblait infiniment triste, ce qui a touché @Alone_Jacket_484 en plein cœur.

@Alone_Jacket_484 / Reddit

Un passé difficile

L’histoire d’Alvar était d’autant plus triste sachant qu’il avait connu la négligence par le passé. Il vivait à Chypre à l’époque et a été récupéré par la fourrière avant d’être rapatrié en Écosse par une association. Sur place, l’animal a été adopté par une famille et devait couler des jours heureux à ses côtés, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Ceux qui devaient l’aimer ont été négligents envers lui, à tel point qu’Alvar est retourné au refuge. Cette désillusion a eu un impact sur son moral et le chien broyait du noir dans sa cage, jusqu’à ce que son bienfaiteur, @Alone_Jacket_484, arrive. En le rencontrant, ce dernier n’est pas resté de marbre et savait qu’il pouvait lui rendre la vie meilleure. Il l’a alors officiellement adopté, ainsi que 2 autres chiens du refuge.

A lire aussi : Un chien d’assistance malin réussit à manipuler sa maîtresse pour obtenir plus de friandises (vidéo)

Une famille aimante

Sur Reddit, l’internaute a partagé un avant / après réconfortant du toutou. On le voit d’abord enfermé dans sa cage au chenil, l’air dévasté avec les oreilles tombantes. Puis, sur la photo suivante, le toutou roupille sur le canapé en cuir de son maître, bien au chaud à côté de la cheminée.

Après tant d’années à se battre pour une meilleure vie, Alvar a enfin obtenu l’estime qu’il méritait. Bonus, il ne connaîtra plus jamais la solitude entouré de son maître aimant, ainsi que de ses frères canins !