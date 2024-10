Danser avec son chien a sauvé la vie de cette dame atteinte d'un cancer

Les chiens embellissent nos vies de différentes manières et peuvent même les sauver. C’est ce qu’a fait Pepper pour sa maîtresse. De façon indirecte, certes, mais la contribution de ce Caniche au pelage noir est indéniable.

Sa propriétaire s’appelle Donna Taylor. Tous 2 pratiquaient le dog-dancing depuis des années et prenaient même part à des compétitions. On peut voir le binôme à l’œuvre dans la vidéo ci-dessous :

Le dog-dancing est une discipline qui implique à la fois obéissance, complicité, synchronisation et plaisir au sein du duo humain / chien. « C’est devenu un passe-temps tellement amusant parce qu’il comporte de multiples facettes, explique Donna Taylor à 9News. Vous ne faites pas que danser avec votre chien. Cela semble un peu ringard et ridicule, mais cela va bien au-delà. […] Pepper apprécie vraiment ça, il adore le faire. J'ai eu des chiens qui l'ont fait parce que je le leur ai demandé. Ils le faisaient pour moi. »

Le lien s’étant tissé entre Pepper et Donna Taylor est devenu encore plus fort avec la maladie de cette dernière. Maladie que son chien a d’ailleurs concouru à révéler à un stade permettant un pronostic optimiste.



9News

« Le dog-dancing a aidé à me sauver la vie »

Un jour, alors que Donna Taylor et son chien s’entraînaient pour un programme destiné aux enfants dans une bibliothèque publique du Colorado, la dog-danseuse a éprouvé une vive douleur en exécutant un mouvement pourtant anodin. « J'ai ressenti une déchirure dans ma jambe droite, en haut de l'aine », se souvient-elle.

A l’issue des examens réalisés sur la lésion, il s’est avéré qu’elle était atteinte d’un cancer de stade 3. Les médecins ont effectivement décelé une masse sur l’ovaire droit.

Passé le choc, Donna Taylor a vite compris qu’elle avait eu de la chance. Cette blessure à l'aine l'a aidée à l'alerter avant que le cancer ne se propage davantage, et le fait de danser avec son chien y était pour beaucoup. « Je me sens bénie car parce que, comme j'étais active et que je dansais avec les chiens, cela s'est révélé plus tôt que je ne l'aurais probablement découvert, dit-elle à ce propos. Je pense que le dog-dancing a aidé à me sauver la vie ».

Donna Taylor a commencé la chimiothérapie. Un traitement certes contraignant, mais elle le prend avec philosophie et elle s’appuie sur son amour de la danse pour mieux le supporter. « 6 heures, ce n'est pas si mal. Parfois, quand j'en ai un peu marre d'être assise, je me lève et je valse avec ma perche », confie-t-elle.

« Ça craint, mais je vais m’en sortir »

Le Dr Neil Pfippen, spécialiste en oncologie gynécologique, est le médecin qui la traite. Il se dit « très optimiste » quant à ses chances de guérison. « La plupart des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire ont une maladie répandue dans toute la cavité abdominale, indique-t-il. Celui de Donna était davantage localisé dans le tissu lymphatique ».

« J'ai un cancer. Ça craint, mais je vais m’en sortir, assure, pour sa part, Donna Taylor. Je vais prendre soin de moi. J'ai des gens formidables et des médecins qui m'aident et tout ira bien ».

Pour le Dr Pfippen, cette « énergie positive » et cette activité qui caractérisent sa patiente participent à améliorer le pronostic.

Donna Taylor en est au tiers de son protocole de traitement et pense déjà à l’après-chimio, attendant impatiemment de pouvoir poursuivre le dog-dancing avec son Pepper adoré. Un espoir que confirme son médecin : « Nous espérons que d'ici 3 à 6 mois, elle sera de retour sur les pistes de danse ».

9News