D’après une étude, les chiens n’ont pas besoin de voir le visage de leur locuteur pour communiquer !

Une étude réalisée en Hongrie révèle que l’identification de l’espèce est plus importante pour les chiens que la possibilité de voir le visage de leur vis-à-vis.

Chez les humains comme chez la plupart des primates, les informations recueillies en observant le visage de l’individu que l’on a en face sont primordiales dans les échanges et la compréhension d’autrui. Les chiens y sont, eux aussi, sensibles et savent notamment distinguer les émotions sur le visage humain, mais ce n’est visiblement pas un aspect prioritaire de leur communication.

C’est une étude publiée récemment (5 octobre 2020) dans la revue The Journal of Neuroscience qui nous l’apprend. Comme le rapporte Sciences et Avenir, en effet, une équipe de chercheurs menée par Nora Bunford, de l’institut de Biologie à l’Université Eötvös Loránd en Hongrie, s’est intéressée à l’activité neuronale des chiens et des humains en réaction aux visages et postures de leurs interlocuteurs.

Pour cela, les auteurs de l’étude ont eu recours à l’IRMf (imagerie par résonance magnétique fonctionnelle), pendant qu’ils faisaient voir à 30 personnes et 20 chiens de brèves séquences vidéo d’humains ou de canidés. Ces derniers apparaissaient soit de face, soit positionnés de manière à ne laisser voir que l’arrière de leur tête.

Ils ont ainsi constaté que les chiens accordaient la majeure partie de leur attention à la conspécificité. Autrement dit, la chose la plus importante pour eux était de déterminer si l’individu en face appartenait à la même espèce. La préférence faciale vient au second plan chez nos amis à 4 pattes. Chez nous humains, c’est l’inverse : « la préférence faciale est primaire par rapport à la préférence conspécifique », indique Nora Bunford, qui ajoute qu’il s’agit là d’ « une différence essentielle ».