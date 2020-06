Crise du Covid-19 : comment les marques d'alimentation pour animaux de compagnie font face au défi écologique ?

Photo d'illustration

L'actuelle crise sanitaire liée au Covid-19 doit nous pousser à revoir nos modes de vie, y compris en ce qui concerne le contenu des gamelles de nos chiens et chats. Elle doit également amener les marques d'alimentation pour animaux à de nouvelles réflexions. Elle replace le respect de l'environnement et de la santé au rang de priorité.

A l'heure où, en France et dans d'autres pays, le processus de déconfinement progressif suit son cours, nous sommes invités à tirer les enseignements de cette crise, notamment sur le plan environnemental. Car oui, il y a bien un lien entre Covid-19 et environnement. Le dérèglement climatique et ses conséquences (températures de plus en plus élevées en hiver...) exercent une influence sur certaines maladies virales, augmentant le degré et la durée de leur virulence.

Plus que jamais, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la pollution doit prévaloir. Ce qui nécessite de profondes modifications dans plus d'un aspect, dont notre façon de nourrir nos chiens et chats. Les marques d'alimentation pour animaux de compagnie ont donc un rôle majeur à jouer dans cette nécessaire évolution. Elles sont amenées à agir sur la production elle-même, les matières utilisées pour la fabrication et l'emballage, le transport et toutes les facettes de leur activité susceptibles de causer des émissions de CO2 et d'aggraver la pollution.

Des emballages totalement biodégradables ou recyclés

Nous ne sommes pas obligés de choisir entre une alimentation de qualité pour nos chiens et nos chats et la préservation de l’environnement. On peut tout à fait concilier ces 2 aspects. D’ailleurs, de plus en plus de fabricants de croquettes, de pâtées et de friandises pour animaux de compagnie font des efforts dans ce sens, en misant sur un mode de fonctionnement plus éco-friendly.

Depuis 2016, un nouvel acteur est d'ailleurs pionnier dans ce domaine en optant pour des emballages 100% biodégradables. Edgard & Cooper est en effet la seule marque de nourriture pour animaux à n’utiliser que des matériaux « verts » pour emballer ses aliments secs, humides et friandises.

Les croquettes sont conditionnées dans des sacs en matière d’origine végétale et totalement biodégradables, ce qui signifie que les emballages se décomposent naturellement au bout d'un an maximum même s'ils venaient à se retrouver en pleine nature. Ces sacs sont fabriqués à partir de papier certifié FSC, provenant donc de forêts gérées de manière durable et où les arbres sont soigneusement replantés, ainsi que de bioplastique à base de pomme de terre. Pourquoi la pomme de terre ? Parce qu’elle est issue d’une culture à faible intensité, qu’elle est abondante en Europe et qu’il est facile de s’en procurer localement, ce qui réduit l’empreinte écologique associée au transport.

Les boîtes et barquettes pour la nourriture humide sont, quant à elles, en métal, matériau le plus recyclé au monde. Sans oublier qu’il préserve efficacement les qualités nutritionnelles des aliments.

Nourrir nos animaux autrement, dans le respect de leur santé et de l’environnement

A l’heure où nous vivons une crise sanitaire remettant en question notre manière de fonctionner, nous nous trouvons devant une opportunité unique de repenser notre rapport à l’environnement. Nous voyons à quel point les changements créés par l’Homme ont un impact sur sa santé. Nous avons la preuve implacable que nous ne pouvons plus continuer à vivre comme nous le faisions avant, sans nous soucier de ce qui nous entoure.

Cela inclut notre façon d’élever nos animaux de compagnie et l’alimentation que nous leur donnons au quotidien. Le choix fait par Edgard & Cooper est, justement, que nous pouvons offrir à nos animaux de compagnie une nourriture complète, équilibrée, adaptée à leurs besoins, tout en faisant un geste pour notre planète.

Et comme Edgard & Cooper a choisi de ne pas choisir, elle s’emploie à proposer, dans ses emballages écologiques, des recettes assurant à la fois plaisir et bien-être aux chiens et chats. Les croquettes, pâtées et friandises de la marque sont, en effet, à base de viande fraîche, ce qui en améliore à la fois l'appétence et la digestibilité pour votre ami à 4 pattes. La fraîcheur du poulet élevé en plein air, de l’agneau nourri à l’herbe, du saumon norvégien ou encore du bœuf bio est la garantie pour l’animal de compagnie de profiter d’une richesse remarquable en nutriments naturels. De quoi l’aider à être en bonne santé et soutenir sa vitalité.

Les recettes Edgard & Cooper sont sans céréales et complétées par des fruits et légumes pour les chiens, ainsi que par des herbes et éléments botaniques pour les chats. Des sources de vitamines, minéraux, fibres, antioxydants et d’énergie.