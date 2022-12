Comparer rapidement les offres d'assurance pour son chien : sur quels critères se baser ?

Le comparateur d’assurance chien comme celui proposé par AnimauxRelax est un outil de première importance lorsque l’on est propriétaire d’un ou plusieurs canidés et que l’on cherche à les assurer de manière profitable. Il aide à faire le tri parmi les différentes offres d’assurance pour chien et ainsi orienter le maître vers celle qui lui conviendra la mieux. Ce qui amène à se demander sur quels critères ce choix doit être fait.

Se passer d’une assurance pour son chien constitue aujourd’hui une véritable prise de risque, au vu de la cherté galopante de la vie. Les soins, les traitements et les diverses prestations médicales sont de plus en plus coûteux, tout en restant incontournables. Il en va de la santé de nos amis canins, ainsi que de leur bien-être et leur épanouissement. Souscrire à une assurance chien permet de garantir un suivi vétérinaire de qualité à son animal de compagnie et la prise en charge adéquate en cas d’imprévu tout en gardant le contrôle sur son budget.

En matière de mutuelles pour chiens, l’offre s’est élargie ces dernières années, et s’y retrouver n’est pas toujours simple. Comment comparer les assurances pour chien afin d’opter pour celle qui répond au mieux à ses attentes et aux spécificités de l’animal ? Sur quels critères se baser pour faire cette comparaison ? Voyons les questions à se poser pour faire le meilleur choix d’assurance chien.

Quels sont les services compris ?

Selon qu’il s’agisse de la formule de base ou d’offres plus haut de gamme, les services inclus peuvent grandement varier. Il est donc intéressant d’étudier de près les prestations comprises dans la formule basique, celle la moins chère, donc, pour pouvoir se projeter si l’on souhaite opter pour ce type de contrat.

Les services en question vont de la couverture d’actes classiques et réguliers, comme la consultation, à ceux occasionnels et donc généralement onéreux : accident, hospitalisation, intervention chirurgicale, examens radio, prises de sang, analyses…

Quel est le niveau de prise en charge ?

60, 80, 100% ? D’une offre d’assurance pour chien à l’autre, les niveaux de prise en charge connaissent des variations significatives.

Bien entendu, l’idéal serait de bénéficier de la couverture de la totalité des frais engagés pour soigner son ami à 4 pattes.

Quelle est la franchise annuelle ?

Tout comme pour les formules d’assurance s’adressant aux humains, celles dédiées aux animaux de compagnie comptent la franchise parmi leurs caractéristiques.

En matière d’assurance pour chien, la franchise annuelle correspond à la somme déduite des dépenses de santé engagés et restant à la charge du propriétaire.

Quel est le plafond annuel ?

Autre critère de choix d’assurance pour chien sur lequel le propriétaire est amené à se baser, le plafond annuel correspond tout simplement à la limite de couverture proposée par l’assureur sur une année.

Plus le plafond annuel est élevé, mieux c’est, surtout quand on a un chien dont les besoins en soins sont importants pour diverses raisons : antécédents santé, âge…

Quel est le délai de carence ?

L’avant-dernier des principaux aspects à étudier dans cette liste est le délai de carence. Il s’agit, pour faire simple, de la période durant laquelle l’assuré – le propriétaire du chien, donc – n’est pas indemnisé.

En d’autres termes, c’est le délai allant de la signature de contrat au moment à partir duquel il commence à être couvert par l’assureur. Cela va généralement de 2 jours en cas d’accident, par exemple, à 6 mois pour une intervention chirurgicale.

Quels sont les petits « plus » proposés ?

Enfin, les formules d’assurance pour chien peuvent être complétées de services pouvant se révéler extrêmement utiles pour un propriétaire canin.

Il existe ainsi des offres proposant un tarif réduit si l’on assure plus d’un animal, d’autres prévoyant la responsabilité civile, un capital décès, une assistance en cas de perte de l’animal ou encore une aide psychologique si le chien venait à décéder. D’autres petits plus à prendre en considération incluent la qualité et la disponibilité du service / conseil client.