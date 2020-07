Cinéma : "Scooby !" , la naissance de l'histoire d'amitié entre Samy et son Dogue-Allemand !

© Warner Bros.

Le plus célèbre des chiens détectives et son ami en t-shirt vert sont les stars d’un film d’animation qui retrace leur amitié depuis ses débuts.

Scooby-Doo est un dessin animé à succès depuis plus de 50 ans. Le Dogue Allemand et son ami Sammy font partie de Mystère et Cie, la troupe de détectives secrets. Avec Daphné, Fred et Velma, ils ont sillonné l’Amérique pour découvrir le fin mot de différents mystères et histoires.

Après des adaptations au cinéma avec des comédiens célèbres tels que Sarah Michelle Gellar, les personnages sont encore une fois portés sur grand écran mais dans un film d’animation, comme le rapporte France Soir.

Pour la première fois, le film remonte aux débuts de l’amitié entre Scooby-Doo et Sammy. Les 2 amis se sont rencontrés lorsqu’ils étaient petits. Le premier était seul et abandonné, le 2e était un petit garçon réservé. Le duo s’est découvert de nombreux points communs. Ils ne se sont plus quittés.

Dans ce film, la paire n’a rien perdu de son caractère trouillard ,mais ils se retrouvent dans situations où ils arrivent à faire preuve d’héroïsme. En effet, le chien et son ami ont été enlevés par des individus suspects et sont lancés dans une aventure rocambolesque.

Ne manquant pas d’humour, toute la troupe se retrouve 10 ans après ses débuts, avec des ambitions plus grandes pour la compagnie de détectives. Ils s’occupent désormais d’affaires plus sérieuses. Plusieurs personnages qui ont autrefois été crées par Hanna-Barbera, le studio derrière Sccoby-Doo et racheté par la Warner, font partie de l’aventure.