Cet amoureux des animaux a l'habitude de faire la sieste avec les chiens de son quartier

© Catey Hall

Lon Watson n’aime pas les chiens, il les adore. Au point de venir en aide à tous ceux qu’il croise et de faire la sieste avec les canidés du voisinage. Ces derniers attendent toujours impatiemment de voir apparaître sa voiture et viennent le rejoindre pour passer du temps à ses côtés.

Aussi longtemps que Catey Hall s’en souvienne, son père a toujours été entouré de chiens. Il en a toujours adopté, tout en venant en aide à ceux en détresse car errants, abandonnés ou négligés.

Quand elle lui rend visite, elle le trouve souvent en pleine sieste, un rituel dont il ne se priverait pour rien au monde. Et il ne la fait jamais seul, puisque ses chiens et ceux du quartier dorment auprès de lui.



Catey Hall

« Papa voit, joue et fait la sieste avec un ou plusieurs de ces chiens quotidiennement. Ils viennent en courant quand ils voient sa voiture et le suivent à l'intérieur », raconte Catey Hall à The Dodo.



Catey Hall

Pour Lon Watson, les canidés sont une véritable passion. Il prête régulièrement main forte à l’association locale Pound on the Hill, basée à Bessemer en Alabama, pour sauver autant d’animaux que possible.



Catey Hall

Lon traite tous les chiens comme les siens

Lui et sa femme ont 4 chiens, tous issus de la rue. Le couple reçoit les visites quotidiennes de 3 autres, appartenant aux voisins. Il s’agit de Hooch, Fluffer-Nutter et Rosie. Leurs propriétaires n’y voient aucun inconvénient, bien au contraire. Ils savent que Lon Watson les traite comme ses propres compagnons et leur donne beaucoup d’affection.

A lire aussi : Un chien espiègle et effronté profite de l'absence de ses propriétaires pour jouer secrètement dans la chambre du bébé ! (Vidéo)



Catey Hall

Les 2 chiens de Catey Hall l’aiment tout autant. « En fait, ils essaient de partir avec Papa quand il vient nous rendre visite », dit-elle.