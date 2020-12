Ce chiot de 10 mois détecte un départ de feu dans une prise électrique et attire l'attention de ses parents pour les sauver

© Caitlyn Radel-Paaby

Willow n’a que 10 mois, mais cette jeune chienne est déjà une héroïne. Elle a, en effet, sauvé la vie de toute sa famille en se rendant compte d’un départ de feu qui aurait pu être dévastateur. Ses propriétaires sont extrêmement fiers d’elle.

Caitlyn Radel-Paaby vit à Bel Air dans l’Etat du Maryland (Nord-est des Etats-Unis), avec son compagnon et leur enfant en bas-âge, mais aussi leur chienne Willow. Cette femelle Chien de montagne des Pyrénées, âgée de 10 mois, est très affectueuse et fait toujours la fête à sa maîtresse lorsqu’elle rentre à la maison, même après une brève absence.

Alors, le 25 novembre dernier, quand la jeune femme s’est rendu compte que Willow n’était pas là pour l’accueillir à son retour après quelques courses, elle a senti que quelque chose ne tournait pas rond.

Elle s’est mise à la chercher partout dans la maison et l’a finalement trouvée cachée sous le bureau. Willow semblait inhabituellement nerveuse et refusait de quitter l’endroit. Elle aboyait de surcroît. Préoccupée, sa propriétaire essayait de comprendre ce qui n’allait pas. C’est en touchant le mur qu’elle a compris ; ce dernier était très chaud. Puis elle a regardé en bas et découvert que des étincelles jaillissaient de la prise électrique située sous ce même bureau, rapporte The Dodo.

Le couple a aussitôt appelé les pompiers, qui sont rapidement arrivés sur les lieux et ont mis fin au dysfonctionnement électrique. Les soldats du feu leur ont expliqué que si rien n’avait été fait, un terrible incendie se serait déclaré et aurait dévasté toute la maison. En d’autres termes, si Willow n’avait pas donné l’alerte, c’est une véritable catastrophe qui aurait eu lieu.

A lire aussi : Ému par le sort de sa sœur touchée par une maladie mortelle, ce chiot Berger Allemand fait preuve d'une empathie hors-normes !

Le lendemain, la famille a fêté Thanksgiving dans la bonne humeur et tout le monde a remercié leur héroïne de chienne.