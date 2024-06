Ce Border Collie est un assistant jardinier parfait pour sa maîtresse (vidéo)

Une utilisatrice de TikTok nommée Claire partage sa vie entre les Etats-Unis et la France, d’où elle est originaire. Puisque son père vit sur l’Hexagone, elle lui rend fréquemment visite. C'est alors l’occasion pour elle de retrouver ses proches dont Tomate, la femelle Border Collie de la famille.

C’est aussi l’opportunité pour la femme de jardiner, car son père détient un grand terrain sur lequel il cultive de nombreux légumes. Sa fille a suivi ses pas en se passionnant pour le jardinage. Ainsi, lorsqu’elle se rend sur place, elle prend plaisir à mettre les mains dans la terre pour s'occuper des végétaux.

@condimentclaire / TikTok

Une aide non négligeable

Tomate est aussi toujours partante pour filer un coup de patte dehors à ses humains. Quand Claire est au jardin, elle lui tient compagnie et fait même bien plus que cela. Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Parade Pets, on la découvre pleinement impliquée dans sa mission. Laquelle consiste à déterrer les pommes de terre de l’année précédente.

Tomate en saisit une dans sa gueule, puis une seconde. Celles-ci sont bien enfouies, alors l’implication de la chienne est d’une grande aide ! En somme, Claire n’a plus grand-chose à faire, si ce n’est de surveiller que la chienne n’avale pas toutes les patates, car il s’agit d’un aliment dangereux pour les chiens.

Tomate a beaucoup amusé les internautes avec sa motivation dans son travail d’agricultrice. L’un d’eux l’a d’ailleurs qualifiée de « bosseuse » dans la section des commentaires. Il est vrai que la chienne ne chôme pas quand elle est dehors. Et lorsqu'elle ne s’occupe pas du jardin, elle veille sur un troupeau de moutons avec ses amis canins. Elle est toujours prête et motivée à aider !

