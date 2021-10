Après le meurtre de son propriétaire, ce Pitbull est prêt à aller de l'avant grâce à sa nouvelle famille aimante

Un Pitbull s'est retrouvé sans famille du jour au lendemain. Après la tragique disparition de son propriétaire en 2020, le chien a été admis dans un refuge, où il risquait l'euthanasie. Heureusement, une famille a proposé de l'adopter.

Linus a perdu son propriétaire Rider Ferreras, 35 ans, lorsqu'il a été poignardé à mort en octobre 2020, dévoile The New York Post. Une perte douloureuse pour le chien, qui a été accueilli par la mère du défunt pendant plusieurs mois. Mais en raison de son âge, la dame n'a pas été en mesure de s'occuper de lui plus longtemps.

Un refuge lui a alors ouvert ses portes. L'orphelin s'est battu pendant quasiment un an pour trouver une nouvelle famille aimante, en vain. Malheureusement, le Pitbull esseulé risquait l'euthanasie...

Le destin avait prévu, toutefois, d'autres plans pour l'animal !

© Melanie et Paul Field

Un nouveau départ

Quand Melanie et Paul Field ont découvert l'histoire du chien, ils ont décidé de le rencontrer. Le premier rendez-vous s'est avéré concluant : le couple a ressenti une véritable connexion avec le canidé... et l'a adopté !

Le Pitbull, âgé de 6 ans, a eu droit à une seconde chance. Une seconde chance d'être aimé et de vivre pleinement la vie qu'il a toujours méritée. Aujourd'hui, il peut tirer un trait sur son passé douloureux et aller de l'avant. Ses nouveaux propriétaires sont heureux de l'avoir accueilli.

© Melanie et Paul Field

« Nous lui avons acheté un harnais et un collier assortis, ainsi que des jouets. Nous le promenons 4 fois par jour et il reçoit toutes sortes de friandises », a déclaré sa mère adoptive. « Nous l'appelons Linus le Bandersnatch, comme le personnage d'Alice au pays des merveilles. C'est une créature à grosse tête dont tout le monde a peur, mais c'est vraiment un gentil géant. »

Le chien, chouchouté au quotidien, n'aurait pas pu rêver mieux comme nouveau foyer. Il sait désormais qu'il ne sera jamais plus seul, et qu'il peut compter sur le soutien de ses nouveaux proches.

A lire aussi : Un couple trouve une tortue dans son jardin qui devient la meilleure amie de son chien

© Melanie et Paul Field

« Il est absolument doux. Il dort avec nous, il se blottit contre nous, il est parfait », a ajouté Melanie Filed. « Nous sommes absolument amoureux de lui. C'est notre chien pour toujours. »