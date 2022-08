Après avoir vécu 14 ans en refuge et 2 adoptions ratées, ce chien sénior découvre enfin l'amour et le confort

Un chien sénior ayant passé la majeure partie de sa vie au refuge, a fini par trouver la famille parfaite.

Stuart était arrivé au refuge Friends of Strays, Inc., à Princeton dans l’Etat de l’Illinois, à l’âge d’un an. Il n’en était presque pas ressorti depuis, sauf à 2 reprises. Le canidé de 14 ans avait, en effet, adopté une première fois, puis une 2e, mais avait été ramené à chaque fois.

Le croisé Berger / Bouvier avait besoin d’une famille compréhensive, patiente, aimante, ainsi que d’un couchage digne de ce nom et de tranquillité, choses qu’il n’avait jamais connues jusque-là. Il dormait à même le béton et devait supporter le bruit assourdissant que faisaient ses congénères, qui attendaient eux aussi leur chance.



Emily Wozniak travaillait au refuge à l’époque et connaissait très bien Stuart. Son sort l’attristait tout particulièrement, comme elle l’explique à The Dodo : « Cela me brisait vraiment le cœur de savoir qu'il y avait des chiens là-bas depuis 14, 10, 8, 5 ans, comme Stuart. J'ai donc partagé son histoire [sur TikTok] dans l'espoir de lui trouver une maison ». C’est cette publication qui a fait la différence.

La vidéo a été vue par de nombreux internautes qu’elle a émus. Parmi eux, il y avait Natalie Snyder, fondatrice de Repo’s Rescue. « Stuart avait de nombreux candidats potentiels pour l'adopter, mais je savais qu'il serait parfait pour ma famille », raconte cette dernière.

Elle n’a pas hésité à effectuer les 5 heures de route la séparant du refuge pour rencontrer le chien sénior. Entretemps toutefois, l’équipe de Friends of Strays, Inc. a décidé qu’il valait mieux le garder. Elle avait peur qu’il ne parvienne pas à s’adapter à un nouvel environnement après tant d’années passées dans son box. La direction a fini par changer d’avis le lendemain, et Stuart pouvait de nouveau être adopté.

« Fière de le voir se lever tous les jours et essayer de nouvelles choses »

Natalie Snyder n’a pas raté l’occasion. Elle lui a offert la vie heureuse dont il avait été privé jusque-là. Le chien a désormais un lit orthopédique, un jardin où il peut observer les oiseaux, ainsi qu’un ami Carlin faisant ses siestes à ses côtés. « C'est très émouvant de le voir faire la transition et vivre la vie selon ses propres termes », dit sa nouvelle propriétaire.

« Il m'a ouvert les yeux sur ce que je suis capable de faire et, plus encore, sur ce que lui est capable de faire, poursuit Natalie Snyder. Cela me rend fière de le voir se lever tous les jours et essayer de nouvelles choses, de faire preuve de courage malgré son passé. C'est vraiment un chien merveilleux ».