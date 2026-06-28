Abandonnés en pleine rue, des chiots découverts avec leur cordon ombilical trouvent protection auprès du Berger Allemand de leur sauveuse

Dans le Nord, un automobiliste a abandonné 4 chiots âgés d’à peine un jour dans la rue. Une habitante du secteur les a découverts et immédiatement emmenés chez le vétérinaire. Malheureusement, l’un des jeunes chiens n’a pas survécu. Les 3 survivants ont, quant à eux, été soignés et mis en sécurité.

Dans la soirée du 10 juin, un homme a abandonné 4 chiots dans la rue avant de repartir en voiture. Le lendemain matin, une habitante du quartier qui promenait son chien a entendu leurs petits cris provenant d’un sac poubelle. Les jeunes canidés se trouvaient dans une boîte à tabac vide de son contenu, révèle la Fondation 30 Millions d’Amis.

« Ils hurlaient, gémissaient, ils avaient encore le cordon ombilical, ils ne devaient même pas avoir 12 heures quand ils ont été abandonnés », explique la bonne samaritaine. Cette dernière les a immédiatement conduits chez le vétérinaire dans l’espoir de les sauver.

L’un des chiots a perdu la vie

Après avoir été examinés, les chiots American Staffordshire croisés ont séjourné chez leur bienfaitrice qui les a placés sous des lampes chauffantes et les biberonne toutes les 3 heures, aidée par les membres de sa famille. Hélas, l’une des boules de poils chétive a baissé les armes et exhalé son dernier souffle.

« Les 3 autres se portent plutôt bien », confie-t-elle à la Fondation. Cette dernière a pris en charge les frais liés à la consultation vétérinaire, la nourriture et les équipements destinés aux chiots.

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© Fondation 30 Millions d'Amis

Les 3 autres chiots en sécurité

Les forces de l’ordre, alertées par la jeune femme, ont rapidement identifié l’auteur de cet abandon odieux grâce à une caméra de vidéoprotection. « Dans de telles situations où l’on recherche un véhicule, on reste en alerte tout le temps, déclare le brigadier Aymeric D., on a fini par reconnaitre la plaque, l’individu était dans la voiture, on l’a interpellé. Quand on lui a expliqué que le chiot trop faible était mort, ça ne l’a pas ému plus que ça. »

« Ce genre d’affaire, ça me touche particulièrement, poursuit le policier, ça fait mal au cœur pour ces animaux. » L’individu sera jugé au début de l’année 2027 et la Fondation 30 Millions d’Amis se constitue partie civile.

Les 3 chiots secourus sont « bien protégés par le Berger Allemand » de leur sauveuse. « L’un d’eux restera avec [elle], et les 2 autres iront chez de futurs adoptants déjà prêts à les accueillir. »