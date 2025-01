Abandonnés dans des cartons devant un refuge, des chiots assoiffés et infestés de tiques obtiennent une chance de vivre une vie meilleure

Un carton déposé devant un refuge… C’est malheureusement un grand classique pour les gens qui travaillent dans les structures d’accueil pour animaux et cette vision n’augure jamais rien de bon. Ils savent ce qu’ils vont y découvrir ; des créatures abandonnées, jeunes la plupart du temps. C’est ce qui s’est produit récemment à Aruba, île néerlandaise des Petites Antilles.

A cette différence près qu’il n’y avait non pas un, mais 2 cartons. Ils étaient scellés avec du ruban adhésif et percés de trous. Quand une bénévole est arrivée devant le refuge Sgt. Pepper’s Friends le matin, elle a compris qu’elle allait y faire une triste découverte. Elle et ses collègues ont placé les boîtes à l’ombre et les ont prudemment ouvertes, constatant qu’elles contenaient des chiots de 8 semaines.



Ces derniers avaient très chaud et extrêmement soif. « Ils avaient des tiques et des puces, mais ils avaient été clairement été socialisés car ils étaient heureux de voir les bénévoles », explique Dayenne, responsable des sauvetages chez Sgt. Pepper’s Friends, à The Dodo.

Les rescapés ont dû être hébergés séparément des autres pensionnaires du refuge, en raison du risque de parvovirose présent chez les chiots errants. Dès qu’ils seront dûment examinés, traités contre les parasites et vaccinés, ils pourront rencontrer leurs congénères.



Le rythme des abandons ne ralentit pas

Cette nécessaire séparation pose un problème supplémentaire à l’équipe de Sgt. Pepper’s Friends, qui manque cruellement de places et voit les abandons s’enchaîner, notamment devant le refuge. Il y a eu 2 autres cas similaires au cours des 6 derniers mois.



Le constat est le même du côté de l’Animal Welfare Alliance, clinique consacrée à la stérilisation d’animaux et avec laquelle Sgt. Pepper’s Friends intervient en étroite collaboration.

Les chiens recueillis sont soignés, puis l’association s’emploie à leur trouver des adoptants au Canada, aux Pays-Bas ou encore aux Etats-Unis. La démarche est toutefois devenue plus complexe en ce qui concerne les USA en raison du durcissement de la réglementation régissant l’importation d’animaux. « Les chiens doivent désormais être âgés d’au moins 6 mois » pour être amenés sur le territoire américain, rappelle Dayenne.