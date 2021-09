A la recherche d’un Golden Retriever disparu, la police s’intéresse au nouveau chien d’une personne connue de ses services

Sans nouvelles de sa chienne depuis près d’un mois et demi, une famille reprend espoir lorsque la police remarque un Golden Retriever similaire chez un suspect. Les enquêteurs devaient encore confirmer cette piste en scannant sa puce d’identification.

Un couple a retrouvé sa chienne disparue 5 semaines plus tôt grâce à la police, qui s’intéressait à un individu auquel elle avait régulièrement affaire. Un récit rapporté par le média australien ABC News ce dimanche 5 septembre.

Josh Patterson et Courtney Beaumont étaient ballotés entre espoir et déception depuis la fin juillet, date de la disparition de leur chienne Sampa. La femelle Golden Retriever de 14 mois avait été volée alors qu’elle se trouvait dans la cour arrière de leur maison à Goonellabah, en Nouvelle-Galles du Sud (Est de l’Australie).

Josh Patterson / ABC News

Malgré les recherches ininterrompues menées par la famille, tant sur le terrain que via les réseaux sociaux, Sampa restait introuvable. Un drone équipé d’une caméra thermique a même été déployé, alors qu’une généreuse personne a proposé d’ajouter 1000 dollars australiens (600 euros environ) de sa poche à la récompense promise.

Ses propriétaires continuaient de s’accrocher, encouragés à la fois par la formidable mobilisation de la communauté et de la police, et par le fait que leur chienne porte une puce d’identification. C’est justement ce qui a fait la différence.

A une cinquantaine de kilomètres de là, une équipe d’enquêteurs de la police de Byron Bay, dirigée par l’officier Joanne Turner, apprenait qu’un individu connu de ses services venait d’avoir un Golden Retriever. Sa description semblait correspondre à celle que Joanne Turner avait vue en découvrant l’avis de recherche posté par Josh Patterson et Courtney Beaumont quelques jours plus tôt.

Formellement identifiée grâce à sa puce

Les policiers se sont rendus au domicile concerné à plusieurs reprises, mais ni les locataires ni le canidé ne s’y trouvaient. Finalement, lors d’une énième visite, ils ont pu voir et approcher l’animal. Ils l’ont passé au lecteur de puce d’identification et ont ainsi eu la confirmation qu’il s’agissait bien de Sampa.

Saine et sauve, la chienne a été restituée à ses maîtres, soulagés et reconnaissants envers les forces de l’ordre. « La seule chose qui a vraiment changé, c'est qu'elle ne veut plus sauter sur les meubles ! », a confié Josh Patterson à l’issue de ces émouvantes retrouvailles.

Pour sa part, l’officier Joanne Turner s’est félicitée du résultat de ce « grand travail d’équipe ».

A lire aussi : Un chien policier honoré un an et demi après une grave blessure subie lors d’une intervention héroïque

Josh Patterson / ABC News